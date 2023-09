Prefeitura diz que menino chegou sem vida na UPA do Santa Felícia

Upa do Santa Felícia - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Prefeitura Municipal de São Carlos emitiu na manhã desta segunda-feira (25) uma nota sobre o falecimento do menino de 11 anos com suspeita de dengue. Segundo o texto, a criança já chegou morta na UPA do Santa Felícia. A nota diz ainda que recolhido material e encaminhado ao IAL (Instituto Adolfo Lutz) de Ribeirão Preto para verificar se a criança estava com alguma arbovirose, como dengue, Dengue, Zika ou Chikungunya.

Confira na integra

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que no plantão deste domingo (24/09), às 11h, a equipe médica atendeu uma criança de 11 anos que chegou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Felícia já em óbito. Segundo relatos da mãe, a criança foi atendida primeiro em Ibaté, onde residem, depois em uma unidade particular em São Carlos. Como permanecia com dores e aparente hemorragia na boca, foi levada a UPA, porém já chegou sem sinais vitais. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) para saber a causa da morte. Também foi recolhido material e encaminhado ao IAL (Instituto Adolfo Lutz) de Ribeirão Preto para verificar se a criança estava com alguma arbovirose como Dengue, Zika ou Chikungunya.

Sepultamento

O corpo de Marco Antônio Romualdo de Morais Filho está sendo velado no Memorial Grupo Vida e o enterro está previsto para ser realizado às 16h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Ele deixa os pais e demais familiares.

