Prefeitura de São Carlos disponibiliza vacina da gripe para o público em geral

Diante disto, todas as pessoas passam a estar aptas a se imunizar contra a gripe em São Carlos, com exceção feita àquelas com menos de seis meses de idade. Anteriormente, a vacina já estava disponível para todos os grupos prioritários, que, da mesma forma, igualmente podem continuar se imunizando.

A vacinação contra a gripe acontece em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) do município, sempre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. No ato da imunização, o munícipe deve levar documento oficial com foto, CPF e a carteira de vacinação.

No caso das pessoas acamadas, o familiar ou responsável precisar ligar na unidade de saúde de referência para solicitar a imunização, que será feita na residência pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde conforme cronograma.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, irá iniciar a vacinação contra a influenza (gripe) para o público em geral na próxima segunda-feira (15/05). A ampliação do grupo habilitado a se imunizar aconteceu após nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde e que posteriormente foi replicada pelo Departamento Regional de Saúde (DRS-III Araraquara) ao município.