População terá ação educativa sobre primeiros socorros na UBS São José

UBS São José - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) São José, realiza na próxima quarta-feira, 3 de setembro, uma ação educativa gratuita sobre primeiros socorros voltada à população.

A atividade acontece das 9h às 11h, na praça em frente à UBS, localizada na Avenida Araraquara, 422, na Vila Brasília, e contará com a parceria do Corpo de Bombeiros, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O objetivo é orientar os cidadãos sobre como agir em situações de emergência e, principalmente, quando procurar corretamente cada serviço de saúde do município — UBS, UPA ou SAMU.

De acordo com Viviane Cavalcante, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), o encontro também busca estreitar a relação entre comunidade e rede pública de saúde. “É uma oportunidade para esclarecer as ofertas que temos e capacitar a população a usar o SUS de forma mais eficiente”, destacou.

Serviço

O que: Ação educativa sobre primeiros socorros

Quando: Quarta-feira, 3 de setembro, das 9h às 11h

Onde: Praça em frente à UBS São José – Av. Araraquara, 422, Vila Brasília

Parceria: Corpo de Bombeiros, UPA e SAMU

