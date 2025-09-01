(16) 99963-6036
segunda, 01 de setembro de 2025
Saúde

População terá ação educativa sobre primeiros socorros na UBS São José

01 Set 2025 - 15h01Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
UBS São José - Crédito: Divulgação UBS São José - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos, por meio da Unidade Básica de Saúde (UBS) São José, realiza na próxima quarta-feira, 3 de setembro, uma ação educativa gratuita sobre primeiros socorros voltada à população.

A atividade acontece das 9h às 11h, na praça em frente à UBS, localizada na Avenida Araraquara, 422, na Vila Brasília, e contará com a parceria do Corpo de Bombeiros, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O objetivo é orientar os cidadãos sobre como agir em situações de emergência e, principalmente, quando procurar corretamente cada serviço de saúde do município — UBS, UPA ou SAMU.

De acordo com Viviane Cavalcante, diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA), o encontro também busca estreitar a relação entre comunidade e rede pública de saúde. “É uma oportunidade para esclarecer as ofertas que temos e capacitar a população a usar o SUS de forma mais eficiente”, destacou.

Serviço

  • O que: Ação educativa sobre primeiros socorros

  • Quando: Quarta-feira, 3 de setembro, das 9h às 11h

  • Onde: Praça em frente à UBS São José – Av. Araraquara, 422, Vila Brasília

  • Parceria: Corpo de Bombeiros, UPA e SAMU

Leia Também

Teste do olhinho deve ser repetido três vezes ao ano até os 3 anos
Saúde infantil 06h25 - 01 Set 2025

Teste do olhinho deve ser repetido três vezes ao ano até os 3 anos

Teste de saliva pode acelerar diagnóstico da depressão e outras doenças mentais
Saúde09h29 - 29 Ago 2025

Teste de saliva pode acelerar diagnóstico da depressão e outras doenças mentais

Modo incorreto de preparar chás “naturais” pode causar riscos para a saúde
Saúde08h46 - 29 Ago 2025

Modo incorreto de preparar chás “naturais” pode causar riscos para a saúde

Sintomas silenciosos: 8 sinais que podem indicar lipedema; doença ainda pouco diagnosticada
Saúde12h09 - 28 Ago 2025

Sintomas silenciosos: 8 sinais que podem indicar lipedema; doença ainda pouco diagnosticada

Pesquisa da UFSCar avalia impactos da diabetes em membros superiores e inferiores
Saúde10h27 - 28 Ago 2025

Pesquisa da UFSCar avalia impactos da diabetes em membros superiores e inferiores

Últimas Notícias