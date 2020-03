Em menos de 24 horas, vacina para gripe se esgota em São Carlos

No início da tarde desta terça-feira, 24, leitores do São Carlos Agora entraram em contato para informar que não há vacinas para os idosos nas unidades de saúde básicas de São Carlos.

Segundo informações, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 11,5 mil doses que já teriam sido utilizadas. Uma nova remessa do governo do Estado chegará em São Carlos na noite desta terça-feira e com mais 11 mil unidades.

DRIVE THRU

O Departamento de Gestão e Cuidado Ambulatorial (DGCA) da Secretaria Municipal de Saúde afirmou ainda que as quatro grandes unidades de saúde básicas de São Carlos (Redenção, Vila São José, Santa Felícia e Cidade Aracy) passam a vacinar os idosos contra a gripe pelo sistema DRIVE THRU (vacina será aplicada no próprio veículo). Para essas unidades não será necessário agendamento.

O DISK Vacina continua atendendo pelos telefones 3368-2044, 3368-5593, 3362-1350, 3372-6592, 3368-7400 ou 99754-1585 para demais agendamentos, principalmente para pessoas acamadas.

