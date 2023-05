Plantão de imunização teve mais de 1,5 mil vacinas aplicadas

Homem é vacinado em São Carlos - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu o plantão de vacinação do último final de semana com 1.534 vacinas aplicadas. Entre sábado (20/05) e domingo (21/05), seis locais foram disponibilizados para a população se imunizar contra a influenza (gripe) e COVID-19, contribuindo, assim, para a ampliação da cobertura vacinal no município.

Ao todo, a campanha resultou na imunização de 842 pessoas contra a gripe, enquanto 692 munícipes receberam a vacina bivalente contra a COVID-19. O local com maior número de aplicações foi a tenda montada na Praça do Mercado Municipal, onde 252 vacinas contra a gripe e 230 contra a COVID-19 foram utilizadas.

Durante a semana, a vacinação continua em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) do município, sempre das 7h30 às 16h30. O público-alvo são todas as pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos – para ambos os imunizantes, sendo possível receber as duas vacinas no mesmo dia.

No caso da vacina bivalente contra a COVID-19, porém, é necessário que o munícipe tenha tomado ao menos duas doses anteriormente, com a última aplicação tendo sido realizada há pelo menos quatro meses.

Leia Também