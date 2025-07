Pesquisa que investiga dor na parte de trás do tornozelo busca voluntários

Um projeto de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFt) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está convidando pessoas entre 18 e 60 anos que sentem dor na parte posterior do tornozelo para participar de uma pesquisa sobre a tendinopatia de Aquiles - condição que afeta o tendão localizado na região posterior do tornozelo e pode comprometer movimentos e atividades do dia a dia.

A pesquisa, realizada por Letícia Mancini, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFt), sob orientação de Fábio Viadanna Serrão, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da UFSCar, tem como objetivo adaptar um questionário para o contexto brasileiro, com foco em identificar as principais dificuldades relacionadas por pessoas com esse tipo de dor. “Os questionários usados atualmente são antigos e já não representam com precisão a gravidade da condição”, situa Mancini.

Segundo um pesquisadora, dados da literatura indicam que a incidência da tendinopatia de Aquiles não insercional é de 1,85 por mil pessoas na população geral. Já entre atletas, especialmente corredores de média distância, a prevalência pode chegar a 83%.

"A tendinopatia de Aquiles pode causar desconforto matinal ou, após períodos de inatividade, dor na parte média do tendão ou na inserção do tendão no calcâneo. Em atletas, a dor é mais comum no início da atividade física, mas pode evoluir para dor mesmo em repouso, em casos mais graves", relata Mancini.

A participação na pesquisa é totalmente online, com preenchimento de um questionário rápido e acessível. Pessoas que foram identificadas com tendinopatia de Aquiles recebem orientações e recomendações exclusivas sobre cuidados e tratamento.

Os interessados devem acessar o link https://redcap.link/pesquisatendinopatiadeaquiles para participar. Essa pesquisa é desenvolvida no Laboratório de Avaliação e Intervenção em Ortopedia e Traumatologia (LAIOT), com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 87009525.5.0000.5504).

