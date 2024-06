Pesquisa oferece tratamento para quem dor no joelho

Pesquisa do Laboratório de Análise da Função Articular (LAFAr) do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos está oferecendo avaliação do processamento da dor, avaliação da composição corporal, função física, exames radiográficos dos joelhos, exames sanguíneos e tratamento para indivíduos com osteoartrite de joelho gratuitamente

A pesquisa é voltada para homens e mulheres com idade igual ou superior a 40 anos, com dor no joelho há mais de 3 meses e com diagnóstico de osteoartrite (artrose ou desgaste no joelho).

Para participar, os voluntários não podem ter lesões, cirurgias ou procedimentos invasivos no joelho, ter fibromialgia ou artrite reumatóide.

Esta pesquisa possui o objetivo de avaliar a influência da obesidade na dor em pessoas com osteoartrite de joelho. Além disso, a pesquisa avalia a composição corporal, rigidez articular, função física, qualidade de vida, depressão, ansiedade e qualidade do sono dos participantes.

As avaliações serão realizadas em quatro visitas em dias diferentes ao Laboratório de Análise da Função Articular (LAFAr) para a conclusão das avaliações. Após oito meses, o participante retornará para repetir novamente os testes nas quatro visitas em dias diferentes. Acesse o formulário para se candidatar à pesquisa no link ou pelo telefone: (16) 3351 – 8031

Pesquisadora responsável: Profa. Dra. Stela Marcia Mattiello

OSTEOARTRITE DE JOELHO

A osteoartrite é um distúrbio musculoesquelético que afeta a cartilagem articular e outras estruturas das articulações. Com o aumento da expectativa de vida, estima-se que a sua incidência e prevalência possa ser aumentada, a partir da quarta e sexta décadas da vida. A dor é a queixa principal dos sujeitos acometidos pela osteoartrite de joelho, em virtude dos danos articulares, decorrentes da inflamação na articulação.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a obesidade é considerada o maior problema de saúde pública do mundo. O excesso de gordura no organismo é nocivo para as articulações, tendo a obesidade como um dos principais fatores de risco para o aumento da dor. Isso ocorre porque a gordura agride a cartilagem que reveste as juntas e o excesso de peso sobrecarrega as articulações.

O exercício físico orientado por um fisioterapeuta é uma das principais formas de tratamento para minimizar a dor e melhorar a função do membro acometido pela osteoartrite, contribuindo também, para a perda de peso e melhora da qualidade de vida.

