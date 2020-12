Pesquisa da UFSCar sobre dor lombar crônica busca voluntários

Crédito: Divulgação

O Laboratório do Estudo da Dor e Funcionalidade no Envelhecimento (Ladorfe), do Departamento de Gerontologia (DGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), está convidando voluntários para estudo relacionado à dor lombar crônica inespecífica (DLCI) em adultos e idosos. O trabalho é realizado pela graduanda em Gerontologia da UFSCar Maria Júlia da Cruz Souza, sob orientação de Karina Gramani Say, docente do DGero e coordenadora do Ladorfe, e tem financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

A dor lombar crônica (DLC) ocorre na região lombar inferior e pode irradiar para as pernas, com duração maior do que três meses. É considerada inespecífica quando a causa da dor não está relacionada à alteração estrutural, lesão óssea ou articular, escoliose ou lordose acentuada. De acordo com a docente da UFSCar, estudos mostram que a DLC é experimentada por 70 a 80% dos adultos em algum momento da vida. Além disso, dados recentes mostram que cerca de 23,5% da população mundial apresenta esse tipo de dor. No Brasil, estatísticas mostram uma variação entre 4,2% e 25% dos indivíduos com o problema, mas a falta de estudos epidemiológicos não permite aferir valores que reflitam o real impacto dessa dor entre a população.

A Educação em Neurociência da Dor consiste, em linhas gerais, em ensinar o paciente a compreender o processo fisiológico da dor e encará-la como um mecanismo de sobrevivência cujo propósito é proteger o corpo. Além disso, implica em mostrar que a dor também está no cérebro e não é apenas uma sensação física. Diante disso, o objetivo da atual pesquisa é avaliar a influência da Educação em Neurociências da Dor, associada ao método pilates, no entendimento, na intensidade e no enfrentamento da DLCI em pacientes adultos e idosos, com uso ou não de abordagens educativas.

O projeto contemplará avaliações iniciais e finais, três sessões de Educação em Neurociências da Dor, 12 sessões de pilates e, também, o uso de uma cartilha e de um aplicativo para orientações.

Para realizar o estudo, estão sendo convidados voluntários, homens ou mulheres, entre 18 e 59 anos, que tenham dor lombar crônica há mais de seis meses, de qualquer região do País. As atividades serão iniciadas em janeiro de 2021 e haverá novo grupo no próximo ano para pessoas acima de 60 anos de idade. Interessados devem preencher este formulário online (https://bit.ly/2K2kkls) até o dia 8 de janeiro de 2021. Outras informações podem ser solicitadas pelo e-mail dor.ufscar@gmail.com.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também