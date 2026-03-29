CrÃ©dito: (Foto: Freepik)

Uma pesquisa de iniciação científica desenvolvida no Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos está recrutando voluntários para investigar a relação entre dor no ombro e qualidade do sono. O estudo é realizado no Laboratório de Avaliação e Intervenção do Complexo do Ombro.

Intitulado “Avaliação, caracterização e relações entre dor, função, aspectos psicológicos e sono em indivíduos com dor no ombro relacionada às desordens do manguito rotador”, o trabalho é conduzido pelas estudantes Ana Lívia Simões Moro e Maria Letícia Ozorio Rogante, sob orientação da professora Dra. Paula Rezende Camargo e coorientação da doutoranda Julya Perea.

De acordo com as pesquisadoras, pessoas com dor no ombro frequentemente relatam dificuldades para dormir ou acordam durante a noite por conta do desconforto. A relação entre dor e sono é considerada bidirecional: enquanto a dor pode prejudicar a qualidade do sono, noites mal dormidas também podem intensificar a percepção dolorosa no dia seguinte, criando um ciclo contínuo.

O objetivo da pesquisa é compreender melhor como fatores como dor, função do ombro, qualidade do sono, sintomas de ansiedade e depressão, além do nível de atividade física, se relacionam em indivíduos com esse tipo de condição. Os resultados poderão contribuir para avanços científicos e para o desenvolvimento de novas abordagens no tratamento da dor no ombro.

Podem participar voluntários com idade entre 18 e 60 anos que apresentem dor na região ântero-lateral do ombro há pelo menos três meses, relacionada às desordens do manguito rotador. Não são elegíveis pessoas com histórico de trauma associado ao início da dor, fraturas na região, cirurgias prévias no ombro, luxações, dores de origem cervical, capsulite adesiva, doenças sistêmicas que afetem as articulações ou alterações cognitivas que dificultem a participação.

Os participantes responderão questionários sobre dor, função do ombro, aspectos psicológicos, atividade física e qualidade do sono, além de preencher um diário do sono por alguns dias. A participação é voluntária e não prevê benefícios financeiros ou acompanhamento fisioterapêutico. Ao final, será disponibilizada uma cartilha com orientações sobre saúde do sono.

Contato para participação ou mais informações:

Ana Lívia Simões Moro – WhatsApp: (16) 99204-2903 | E-mail: ana.moro@estudante.ufscar.br

Maria Letícia Ozorio Rogante – WhatsApp: (16) 99248-3914 | E-mail: mariaozorio@estudante.ufscar.br

O projeto conta com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e foi aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar (CAAE: 93100425.0.0000.5504).

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