Pesquisa da UFSCar promove tratamento gratuito para mulheres com incontinência urinária

A incontinência urinária (IU) é caracterizada pela perda involuntária de urina, sendo uma condição que pode impactar qualidade de vida, além de afetar o bem-estar psicológico e social. Uma pesquisa de doutorado em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferece um tratamento que consiste em intervenções conservadoras externas ao manejo da incontinência urinária feminina. O projeto será realizado em 10 sessões, presencialmente em São Carlos, de forma gratuita e as mulheres interessadas deverão preencher um formulário eletrônico.

O estudo é conduzido por Ingrid da Costa Vilela, sob orientação da docente Patrícia Driusso, do Departamento de Fisioterapia, no Laboratório de Pesquisa em Saúde da Mulher (LAMU) da UFSCar. O objetivo é avaliar os efeitos das intervenções na redução da perda urinária e na melhoria da qualidade de vida, além de analisar a custo-efetividade e a custo-utilidade do tratamento em mulheres com queixas de perda urinária. "Há uma carência da associação de métodos terapêuticos para a incontinência urinária e de dados relacionados à quantificação dos sintomas urinários, satisfação com o tratamento, medidas de qualidade de vida, estado geral de saúde e dados econômicos", analisa Vilela sobre a importância da pesquisa.

Além de avaliar as intervenções, o estudo realizado será análise econômica dos tratamentos. "Analisar os custos relacionados à saúde é uma ferramenta importante durante o tratamento da incontinência urinária. Estudos sobre o custo-efetividade e custo-utilidade de uma intervenção específica podem ajudar as instituições governamentais a tomar decisões baseadas em evidências, escolhendo as melhores estratégias para resolver problemas de saúde pública dentro dos recursos disponíveis", pontua a pesquisadora. Para esta análise, serão considerados os gastos com materiais utilizados nas especificações físicas e no tratamento, além de informações sobre uso de medicamentos, consultas, exames, absorventes higiênicos, histórico de internações, cirurgias e outros custos relacionados.

Para desenvolver o estudo, estão sendo convidadas mulheres, a partir de 18 anos, que têm IU. Os participantes serão distribuídos em três grupos de intervenção, todos voltados ao fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico para reduzir a perda urinária. O tratamento terá duração de 10 semanas, com acompanhamento presencial. Interessados em participar do estudo deverão preencher este formulário eletrônico ( https://bit.ly/3WIQK6y ).

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 16463019.2.0000.5504).

