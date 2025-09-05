Pesquisa da UFSCar oferece tratamento gratuito para cólica menstrual

Voluntárias devem se manifestar até o final de setembro (Foto: Pexels) -

Uma pesquisa de doutorado em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está recrutando voluntárias que tenham cólica menstrual intensa para participar de projeto que propõe uma abordagem inovadora, combinando o treinamento da musculatura do assoalho pélvico com uma cartilha educativa, que reúne estratégias para o alívio da dor. O estudo convida voluntárias para avaliação e treinamento gratuitos.

O trabalho é feito pela doutoranda Sabrina Gonzaga, sob orientação de Patricia Driusso, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da Universidade. A pesquisa é desenvolvida no Laboratório de Pesquisa em Saúde da Mulher (Lamu), do DFisio.

De acordo com a pesquisadora, atualmente, a maioria das mulheres recorre a medidas imediatas, como medicamentos, bolsas de água quente ou automassagem para aliviar os sintomas da dismenorréia, mais conhecida como cólica menstrual. "Embora tragam alívio momentâneo, essas soluções não oferecem resultados duradouros. A pesquisa aposta em uma alternativa com potencial de benefícios a longo prazo", defende Gonzaga.

A expectativa é que o treinamento do assoalho pélvico favoreça a circulação sanguínea na região, revertendo a contração dos vasos que irrigam o útero, fator associado à dor intensa. "Além disso, o fortalecimento dessa musculatura pode oferecer maior suporte ao útero, reduzindo a pressão sobre nervos e vasos e, consequentemente, o desconforto menstrual", explica.

Para realizar a pesquisa, estão convidadas mulheres, entre 18 e 45 anos, que tenham tido cólica menstrual intensa nos últimos três meses. As participantes serão acompanhadas por 12 semanas. No início, passarão por uma avaliação presencial no Lamu e as sessões de tratamento acontecerão de forma remota, duas vezes por semana. As pessoas interessadas devem preencher este formulário eletrônico (https://bit.ly/4g52MiZ) até o final do mês de setembro.

Mais informações podem ser solicitadas pelo telefone (15) 99799-7819 ou pelo e-mail sabrinagonzaga@estudante.ufscar.br.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar (CAAE: 79960524.0.0000.5504).

