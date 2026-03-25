Pesquisa da UFSCar oferece avaliaÃ§Ãµes gratuitas para pessoas com sobrepeso e obesidade

Uma pesquisa científica da Universidade Federal de São Carlos está recrutando voluntários com sobrepeso ou obesidade para participar de avaliações gratuitas de saúde.

A iniciativa é conduzida pela equipe do Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar (LACAP) e busca homens e mulheres com idades entre 18 e 88 anos que tenham condições de pedalar em bicicleta ergométrica.

Os participantes terão acesso a uma avaliação completa, que inclui análise clínica, avaliação da função pulmonar, teste de exercício cardiopulmonar e exame de composição corporal por bioimpedância. Todo o processo é gratuito e tem como objetivo tanto beneficiar os voluntários, oferecendo um panorama detalhado de sua saúde, quanto contribuir para o avanço científico na área.

De acordo com os organizadores, a participação é uma oportunidade importante para quem deseja entender melhor sua condição física e, ao mesmo tempo, colaborar com pesquisas que podem gerar impactos positivos no tratamento e prevenção de doenças relacionadas ao sobrepeso e à obesidade.

Os interessados podem obter mais informações ou se inscrever pelo telefone (16) 99768-0724.

O estudo (CAAE: 90436925.6.0000.5504) é vinculado a um Auxílio Regular da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo