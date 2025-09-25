(16) 99963-6036
Saúde

Pesquisa da UFSCar oferece avaliações gratuitas para pessoas com dor no ombro e neuropatia diabética

25 Set 2025 - 09h32Por Jessica Carvalho R.
Pesquisa da UFSCar oferece tratamento para pessoas que têm dor no ombro - Crédito: (Foto: Freepik)Pesquisa da UFSCar oferece tratamento para pessoas que têm dor no ombro - Crédito: (Foto: Freepik)

O Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está realizando uma pesquisa de doutorado que pretende investigar sintomas dolorosos e a funcionalidade do ombro, além de sinais de neuropatia diabética em indivíduos com diabetes. Os participantes recebem avaliação musculoesquelética gratuita no Laboratório de Avaliação e Intervenção do Complexo do Ombro da instituição.

O estudo é conduzido por Julia Kortstee Ferreira, sob orientação da professora Paula Rezende Camargo, do Departamento de Fisioterapia (DFisio). De acordo com a pesquisadora, ainda há poucas referências científicas sobre os sintomas e alterações no ombro de pessoas com diabetes. “Temos indícios sobre essa relação, mas faltam estudos para compreender melhor os mecanismos envolvidos. Além disso, o projeto avalia também como ocorre a manifestação da neuropatia diabética periférica nesses indivíduos”, explica Ferreira.

A neuropatia diabética é uma complicação comum da doença, caracterizada por danos aos nervos periféricos, que afetam o envio de sinais entre o cérebro, a medula espinhal e o restante do corpo. “Os sintomas podem incluir dor constante, sensação de queimação, formigamento e perda de sensibilidade. A forma mais frequente é a periférica, que se manifesta principalmente nas extremidades, como pés, pernas, mãos e braços”, completa a doutoranda.

Importância da pesquisa

Estudos anteriores já apontam maior prevalência de alterações musculoesqueléticas em pessoas com diabetes, incluindo dor no ombro. Entretanto, ainda não estão claros os mecanismos que explicam essas condições. A expectativa é que os resultados ajudem a compreender melhor as alterações de movimento e força do ombro, bem como a relação com a neuropatia em diferentes membros. “Com esses achados, poderemos pensar em programas preventivos e intervenções mais específicos”, afirma Ferreira.

Como participar

A pesquisa está recrutando voluntários para dois grupos distintos:

Grupo 1: dez pessoas com diabetes mellitus (tipo 1 ou 2), entre 18 e 65 anos, que apresentem sintomas como formigamento ou dormência nos pés (indicativos de neuropatia diabética periférica). Não podem participar pessoas com pré-diabetes, diabetes gestacional, problemas na tireoide, fibromialgia, fratura ou cirurgia ortopédica recente nos membros superiores, além de quem realizou fisioterapia ou infiltração no ombro nos últimos seis meses.
Formulário de inscrição: clique aqui

Grupo 2: dez homens, entre 55 e 65 anos, sem diabetes, que apresentem dor no ombro.
Formulário de inscrição: clique aqui

Todos os participantes terão avaliação gratuita e, ao final do estudo, receberão uma cartilha com orientações de saúde.

As inscrições seguem até 24 de outubro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail projetodiabetes.ombro@gmail.com ou pelo WhatsApp (16) 99714-1240.

O projeto tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 52273521.8.0000.5504).

