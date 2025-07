UFSCar recruta voluntários com ou sem dor no joelho para pesquisa sobre artrose

Dores no joelho - Crédito: divulgação

O Laboratório de Análise da Função Articular (LAFAr) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está conduzindo uma pesquisa voltada para pessoas com idade igual ou superior a 40 anos, com ou sem dor no joelho. O objetivo é investigar aspectos relacionados à dor e à função física em indivíduos com diagnóstico de osteoartrite (artrose) de joelho ou sem qualquer tipo de dor nessa articulação.

Podem participar pessoas que se enquadrem em um dos seguintes perfis:

Têm mais de 40 anos, sentem dor no joelho há mais de três meses e/ou possuem diagnóstico de osteoartrite ou artrose;

Ou têm mais de 40 anos e não sentem dor no joelho nem no quadril, compondo o grupo controle para comparação.

Os participantes passarão por avaliações completas, que incluem:

Processamento da dor,

Força muscular,

Amplitude de movimento e rigidez do quadril,

Testes de função física.

As avaliações são gratuitas e fazem parte da pesquisa de mestrado da fisioterapeuta Isabela Nóbrega.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 99247-8422 ou (16) 3351-8031.



CAAE da pesquisa: 85725425.0.0000.5504.

Leia Também