Pesquisa da UFSCar investiga habilidades de cuidadores de pacientes oncológicos

Uma pesquisa na área de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está investigando habilidades emocionais específicas de pessoas que participam como cuidadores de pacientes oncológicos, e que não possuem formação para esse cuidado, podendo ser familiares ou da rede de apoio ao paciente.

A participação é voluntária, anônima e consiste no preenchimento de testes psicológicos para avaliar a inteligência emocional, ou que pode ser realizada de duas formas, de acordo com a preferência do participante: online ou presencial, no Departamento de Psicologia (DPsi), na área Sul do Campus São Carlos da UFSCar.

O estudo enfoca habilidades fundamentais para o manejo das demandas emocionais e sociais no contexto do cuidado e consiste em três conjuntos. O primeiro é a regulação emocional, que compreende o controle de impulsos, sobrecarga emocional e fatores de resiliência frente a situações estressantes; também será avaliada a empatia, que inclui responsividade emocional, empatia cognitiva e empatia compassiva; e, por fim, o trabalho também analisa a organização e sociabilidade emocional, ou seja, capacidade de identificar, compreender e acompanhar a evolução de emoções ao longo do tempo.

O trabalho, organizado "Avaliação da inteligência emocional de cuidadores de pacientes oncológicos", é conduzido por Melissa Sueros Torres, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSi) da UFSCar, sob orientação do professor Fabiano Koich Miguel, do DPsi, e tem apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Os interessados entram em contato com a pesquisadora pelo e-mail melissa.sueros@estudante.ufscar.br ou pelo WhatsApp +51 940 509 946.

Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 82650524.4.0000.5504).

