Pesquisa da UFSCar evidencia a importância do brincar para crianças hospitalizadas

Espaço da brinquedoteca do HU-UFSCar (Foto: Marilia Corbini-HU) -

Uma pesquisa de mestrado, realizada no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), teve como objetivo central analisar o brincar nas práticas assistenciais de técnicas de enfermagem do Hospital Universitário (HU) da UFSCar junto à criança hospitalizada. Os resultados do projeto geraram outros três estudos e um deles - A brinquedoteca hospitalar como espaço para atuação do técnico de enfermagem - recebeu menção honrosa no III Simpósio Internacional da Associação Brasileira de Brinquedoteca (ABBri), realizado no último mês de abril.

O estudo foi realizado pela pesquisadora Gabriele Petruccelli, sob orientação de Monika Wernet, docente do Departamento de Enfermagem (DEnf) da UFSCar, e coorientação de Edmara Bazoni Soares Maia, docente do Departamento de Enfermagem Pediátrica da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). O projeto premiado teve o objetivo específico de conhecer as percepções de técnicas de enfermagem de uma unidade de internação pediátrica sobre a brinquedoteca hospitalar e sua atuação neste ambiente. “A partir do nosso estudo, ficou evidente que são prementes renovações na adoção do uso intencional do brincar, do lúdico e da brinquedoteca hospitalar no Hospital Universitário, sobretudo a necessidade de investir e apostar na equipe de enfermagem, o que inclui o técnico”, revelam as pesquisadoras.

Petruccelli aponta que a brinquedoteca é um espaço da criança e de todos os profissionais que atuam em seu cuidado. "Dessa forma, ele deve ser protegido e promovido por todos, de uso livre e aberto. Ainda assim, os brinquedos, livros e materiais de consumo precisam ser constantemente repostos e disponibilizados sem variações para todos os pacientes para que assim consigam aplicar esses recursos de forma eficaz na rotina das crianças hospitalizadas", complementa.

O projeto principal, assim como os demais estudos gerados, será publicado em forma de artigos em diferentes revistas científicas. O reconhecimento com a menção honrosa reforça a importância do tema do estudo. "É fundamental discutirmos sobre a atuação do técnico de enfermagem na brinquedoteca hospitalar para que esse ambiente seja frequentado e utilizado por esse profissional em suas práticas assistenciais, promovendo um cuidado mais humanizado. Além disso, essa menção demonstra a necessidade de renovações nos posicionamentos institucionais, para que eles comecem a investir, reconheça e mantenha a presença da brinquedoteca no ambiente hospitalar, estimulando sua equipe a conhecer esse local e os recursos lá existentes, inserindo-o em sua rotina de cuidados", conclui.

