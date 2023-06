Pesquisa da UFSCar avalia impacto da dor no ombro na realização de atividades diárias

Uma pesquisa de mestrado em Fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) está buscando voluntários que tenham dor no ombro para identificar se ela modifica o padrão de movimento durante a realização de atividades funcionais. O estudo é realizado por Isabella Cabrini, sob orientação de Natalia Duarte Pereira e co-orientação de Melina Nevoeiro Haik, docentes do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da Universidade.

De acordo com Cabrini, a melhor compreensão do comportamento motor do ombro durante a realização de atividades funcionais permitirá a identificação de incoordenações que possam ser condizentes com as incapacidades funcionais relatadas por pacientes.

A pesquisa vai analisar o movimento do ombro em cinco atividades diárias: simular a limpeza de uma janela, colocar um copo na prateleira, carregar uma sacola de compras, escovar o cabelo e lavar as costas. As análises serão realizadas com apenas uma visita ao Laboratório de Avaliação e Intervenção do Complexo do Ombro da UFSCar, com pessoas que já têm dor na articulação.

A pesquisadora aponta que, a partir da identificação das alterações no comportamento motor do ombro durante a realização de atividades da via diária, "será possível um direcionamento terapêutico mais correto e eficaz no momento do tratamento, de acordo com o objetivo específico de cada paciente".

Pessoas interessadas em colaborar com o estudo, podem entrar em contato com a pesquisadora pelo e-mail isabella.cabrini95@gmail.com e pelo Whatsapp (16) 99626-2264 até o mês de junho. Todos os participantes receberão uma cartilha com exercícios e orientações que ajudam a minimizar a dor no ombro. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar (CAAE: 63256222.3.0000.5504).