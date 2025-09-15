Pesquisa avalia como fatores de risco e doenças crônicas podem influenciar capacidade cardiorrespiratória na obesidade

Testes e avaliações serão realizados em Laboratório da UFSCar - Crédito: Pexels

Um projeto de pesquisa, desenvolvido no Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar (LACAP) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), tem por objetivo avaliar o impacto dos fatores de risco (inatividade física, tabagismo, hipertensão, diabetes) e presença de doenças crônicas no teste de exercício cardiopulmonar (TECP), para prever morbidade por todas as causas em indivíduos obesos e com sobrepeso. Para realizar o estudo, são convidados voluntários para participarem de testes e exames gratuitos na Universidade.

O estudo é coordenado pela professora Audrey Borghi e Silva, do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da UFSCar, e tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). De acordo com Renata Trimer, uma das pesquisadoras do projeto, a aptidão cardiorrespiratória ruim tem sido sugerida como um fator independente de risco em indivíduos obesos. "Contudo, pouco se sabe sobre o impacto da coexistência de outras comorbidades, como hipertensão, diabetes mellitus, tabagismo, etilismo, entre outras doenças crônicas pré-existentes, na morbimortalidade desses indivíduos com sobrepeso e obesidade", explica Trimer.

De acordo com a equipe do projeto, os resultados podem colaborar para obtenção de medidas diretas de aptidão cardiorrespiratória para determinar o risco de morbidades em indivíduos obesos e com sobrepeso. "Essas descobertas podem fornecer critérios de referência importantes para futuros estudos que visam melhorar a aptidão cardiorrespiratória nestes indivíduos", relata Trimer sobre a expectativa do estudo. Além disso, ela complementa que medidas epidemiológicas importantes poderão se traduzir em recomendações futuras para a população obesa e com sobrepeso em risco de aptidão cardiorrespiratória reduzida. "Isso pode servir de base para estudos futuros sobre pacientes obesos e com sobrepeso tanto no Brasil como em outros países, fornecendo entendimento e ferramentas para prescrição de exercícios nesta população", conclui.

Para desenvolver a pesquisa são convidadas pessoas, entre 18 e 88 anos, com obesidade ou sobrepeso, e que consigam pedalar bicicleta ergométrica. Os participantes passarão por avaliações gratuitas de composição corporal, de capacidade e resistência pulmonar e teste de exercício cardiopulmonar. As pessoas interessadas podem entrar em contato pelo Whatsapp do Laboratório - (16) 99768-0724.

Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 90436925.6.0000.5504).

Por assessoria de imprensa Ufscar

