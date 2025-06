Pesquisa analisa associação entre diabetes e sintomas musculoesqueléticos de membros superiores

Estudo vai entrevistar pessoas com diabetes e sintomas nos membros superiores (Foto: Pixabay) -

Um projeto de Iniciação Científica do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem por objetivo compreender a percepção de indivíduos com diabetes sobre possíveis alterações sensoriais, motoras e funcionais nos membros superiores. O estudo convida pessoas com diabetes mellitus para participarem do estudo, por meio de entrevistas. A pesquisa é conduzida pela estudante Luísa de Paula Castanheira, sob orientação de Paula Rezende Camargo, docente do DFisio, e coorientação da doutoranda Julia Kortstee Ferreira.

Luísa Castanheira aponta que alguns estudos indicam a associação entre a diabetes e o desenvolvimento de alterações musculoesqueléticas e dor. No entanto, a pesquisadora considera que "são escassos os estudos que visam compreender as possíveis alterações que indivíduos com diabetes podem desenvolver em seus membros superiores e que busquem explorar como esses déficits afetam a funcionalidade e independência dos indivíduos em relação às suas atividades de vida diária".

Os resultados do estudo poderão contribuir para uma avaliação clínica mais minuciosa de indivíduos com diabetes, principalmente em relação às condições musculoesqueléticas, atentando-se também quanto à função e sintomas dos membros superiores. "Além disso, conforme forem identificadas alterações e sintomas característicos dessa população, será possível auxiliar no desenvolvimento de tratamentos mais específicos para os membros superiores dos indivíduos com diabetes", complementa Castanheira. A expectativa é que os resultados possam auxiliar também profissionais da saúde a elaborar estratégias para o manejo dos impactos das complicações da diabetes no cotidiano dos indivíduos.

Para realizar o estudo são convidadas pessoas, entre 18 e 65 anos, que tenham diabetes mellitus, tipo 1 ou 2, e que apresentem alguma queixa nos membros superiores. Os voluntários participarão de entrevista com a pesquisadora sobre o tema. Pessoas interessadas em contribuir com o estudo podem entrar em contato, até 8 de agosto pelo telefone (11) 94344-3772 ou preencher este formulário (https://bit.ly/4ktixSv).

Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 81800024.5.0000.5504).

Leia Também