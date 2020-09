Pela primeira vez, UPAs de São Carlos coletarão exames de urgência e emergência

Crédito: Divulgação

João Muller usou as redes sociais para divulgar uma boa notícia para a população de São Carlos. Segundo ele, pela 1ª vez as UPAs coletarão exames de urgência e emergência. A medida começa a valer em outubro.

"No próximo mês de outubro, a Prefeitura Municipal de São Carlos iniciará um programa inédito na cidade em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde e o Departamento de Gestão e Cuidado Hospitalar (DGCH). Pela primeira vez, as UPAs do município – localizadas nos bairros Vila Prado, Cidade Aracy e Santa Felícia – passarão a coletar exames de urgência e emergência nas próprias unidades, agilizando e respaldando o diagnóstico de pacientes e, consequentemente, a conduta médica a ser proferida posteriormente", postou.

Na última semana foi realizado um amplo treinamento operacional com cerca de 110 profissionais de saúde, em consonância também ao protocolo sanitário de medidas de prevenção à Covid-19. Agora, ajustes pontuais como a instalação de computadores e plantões piloto sob a análise de peritos da empresa prestadora serão feitos para que, enfim, os exames possam ser iniciados e beneficiar a população.

Ao todo, as três UPAs contarão com a realização de 11 exames, sendo eles: hemograma, CKMB, troponina, ureia, creatinina, sódio, potássio, TGO, TGP, amilase e PCR total quantitativo.

