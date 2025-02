Pacientes são dispensados após falha de agendamento no Ambulatório de Especialidades da Santa Casa

Crédito: Ambulatório de especialidades

O Ambulatório de Especialidades da Santa Casa de São Carlos registrou, nesta terça-feira (25), uma lotação muito acima do esperado. A unidade, que está em fase final de reforma para melhor atender à crescente demanda, enfrentou uma falha pontual de agendamento, o que fez com que pacientes marcados para o dia seguinte fossem orientados a comparecer hoje.

Diante da situação, parte dos pacientes precisou ser dispensada, enquanto aqueles que permaneceram no ambulatório estão sendo atendidos até o final do expediente. Os erros já foram revistos, e a equipe da Santa Casa está entrando em contato com os pacientes prejudicados , reafirmando o compromisso da instituição com um atendimento de qualidade e pedindo desculpas pelo transtorno.

Para evitar novos incômodos, a Diretora de Práticas Assistenciais, Dra. Carolina Toniolo Zenatti, e o Diretor Técnico, Dr. Roberto Muniz Junior, estiveram no ambulatório acompanhados pelo vereador Djalma Nery. No encontro, foram discutidas soluções para aprimorar a organização dos atendimentos.

A Santa Casa reforça a importância de os pacientes respeitarem o horário de agendamento e evitarem chegar com antecedência excessiva, considerando o espaço físico limitado do ambulatório. A instituição segue empenhada na melhoria contínua de seus serviços, garantindo mais eficiência e conforto a todos que buscam atendimento.

