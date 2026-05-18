Pacientes com câncer terão acesso a 23 novos medicamentos pelo SUS

Remédio - Crédito: © Fábio Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde Alexandre Padilha anunciaram na última sexta-feira (15) o maior pacote de investimentos já realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para ampliar o acesso ao tratamento contra o câncer no Brasil. O programa prevê investimento de R$ 2,2 bilhões para garantir atendimento integral à demanda de medicamentos oncológicos e ampliar a oferta de tratamentos de alta complexidade.

Entre as principais medidas está a criação de uma nova tabela de financiamento do SUS para 23 medicamentos oncológicos de alto custo, beneficiando cerca de 112 mil pacientes. Os remédios contemplam tratamentos para 18 tipos de câncer, incluindo mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago. Segundo o governo, alguns tratamentos podem representar economia de até R$ 630 mil para pacientes que precisariam recorrer à rede privada.

Outra novidade é o financiamento inédito de cirurgias robóticas oncológicas na rede pública, inicialmente voltadas ao tratamento do câncer de próstata. O investimento será de R$ 50 milhões, com expectativa de beneficiar cerca de 5 mil homens por ano.

Na área da saúde da mulher, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do acesso à cirurgia de reconstrução mamária pelo SUS. O procedimento, antes restrito a sequelas de câncer, passará a atender todos os casos de mutilação mamária total ou parcial. O investimento estimado é de R$ 27,4 milhões anuais.

O pacote também prevê a criação da Rede de Conectividade Saúde Brasil de Alta Performance e Segurança, permitindo a realização de telecirurgias robóticas entre hospitais. O projeto inicial ligará o Hospital de Amor, em Barretos (SP), a uma unidade em Porto Velho (RO), com investimento inicial de R$ 2 milhões.

Durante a solenidade, o governo ainda anunciou reforço de R$ 129 milhões para o Hospital de Amor, referência nacional no tratamento oncológico, além da assinatura do edital para compra de até 80 aceleradores lineares, equipamentos utilizados em radioterapia. A expectativa é ampliar em 25% a capacidade de atendimento em radioterapia no SUS.

O ministro Alexandre Padilha destacou que o país vem registrando recordes em atendimentos oncológicos. Em 2025, o SUS realizou 4,7 milhões de procedimentos de quimioterapia e quase 190 mil sessões de radioterapia.

Também foram entregues oito micro-ônibus do programa Agora Tem Especialistas – Caminhos da Saúde para municípios de São Paulo e Mato Grosso do Sul, destinados ao transporte de pacientes que necessitam de tratamento especializado.

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