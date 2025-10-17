Outubro Verde: São Carlos promove capacitação sobre sífilis para profissionais de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos realiza, nos dias 23 e 24 de outubro, uma capacitação sobre sífilis voltada a profissionais da área, como parte das ações do “Outubro Verde” — mês dedicado à conscientização e combate à infecção sexualmente transmissível. O encontro ocorrerá das 14h às 16h, no auditório do Paço Municipal, com palestras ministradas por Cíntia Martins Ruggiero, Monika Wernet, Carolina Zenatti Toniolo e Daniel Litardi.

Segundo Denise Martins Gomide, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, o objetivo é mobilizar gestores e profissionais para fortalecer as estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento. “Os números de sífilis no país e no mundo são alarmantes, e a detecção precoce é fundamental para evitar complicações, especialmente a transmissão da gestante para o feto”, destacou.

A supervisora do CAIC, Cíntia Ruggiero, reforça que a doença é tratável com antibióticos quando identificada nos estágios iniciais, e a prevenção deve ser feita com o uso de preservativos. O secretário municipal de Saúde, Leandro Pilha, acrescenta que o trabalho conjunto tem sido essencial: “Estamos avançando e salvando vidas ao garantir diagnóstico precoce e tratamento oportuno.”

Em São Carlos, entre janeiro e setembro de 2025, foram registrados 271 casos de sífilis adquirida, 81 em gestantes e 15 congênitas. No ano anterior, os números foram ainda maiores: 342, 131 e 40, respectivamente. A faixa etária mais atingida é de 20 a 29 anos, predominando pessoas com ensino médio completo e, em sua maioria, homens (64,5%).

A Secretaria reforça que o teste rápido para sífilis é gratuito e disponível em todas as unidades de saúde e no Centro de Atendimento às Infecções Crônicas (CAIC), com resultado em até 30 minutos.

O CAIC funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, na Avenida São Carlos, nº 3392, esquina com a Rua José de Alencar, no Tijuco Preto. Mais informações pelos telefones (16) 3419-8240 ou 3419-8250.

