Obras da UPA Aracy são iniciadas e Centro da Juventude já está realizando atendimentos de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde começou os atendimentos provisórios de urgência e emergência em saúde no Centro da Juventude (CJ) “Lauriberto José Reyes” na noite desta terça-feira (16/05), substituindo momentaneamente o serviço da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Cidade Aracy, que teve suas obras iniciadas e, por isso, ficará fechada nas próximas semanas.

Durante o período de reforma da UPA, o Centro da Juventude funcionará ininterruptamente, ou seja, os atendimentos acontecerão 24h por dia, sete dias por semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

De acordo com a diretora do Departamento de Gestão do Cuidado Hospitalar (DGCH), Daniele Robles, os serviços ofertados na UPA igualmente estarão à disposição da população no CJ. “Vamos manter três médicos durante o dia e dois à noite e todos os serviços serão fornecidos no Centro da Juventude, com exceção feita aos atendimentos odontológicos e de raio-X. Para os casos odontológicos, a população deverá procurar as UPAS Santa Felícia ou Vila Prado, enquanto as solicitações de raio-X serão transferidas pela própria equipe do CJ para a UPA Santa Felícia ou para a Santa Casa”, explica Robles.

Em relação aos casos mais urgentes que eventualmente chegarem à UPA, como pacientes com suspeita de infarto ou correndo risco de vida, um espaço também foi projetado para estabilização e posterior transferência destes pacientes. “Montamos dois leitos na sala de urgência, então, se algum paciente chegar aqui em situação crítica, poderá ser estabilizado neste local e enviado depois para um outro serviço hospitalar. Por conta da situação excepcional, os atendimentos de urgência encaminhados pelo SAMU vão ser direcionados somente à Santa Casa, ao Hospital Universitário ou às demais UPAS, mas todos os casos de demanda espontânea vão ser atendidos no CJ, trabalhando de portas abertas à população e sendo encaminhados de ambulância conforme a necessidade”, acrescenta a diretora.

A reforma e adequação da UPA Cidade Aracy acontece após a homologação do Convite de Preços nº 22/2022, no valor de R$ 258.388,36. Serão realizadas melhorias em questões como pintura e impermeabilização, adequação hidráulica, reforma dos revestimentos e da cobertura e revisão da instalação elétrica.

