"O dia em que eu falei com as bactérias": Docente do IFSC/USP lança 3º livro dedicado a criança

“O dia em que eu falei com as bactérias” é o terceiro livro publicado pela docente e pesquisadora do IFSC/USP, Profª Ilana Camargo, lançado oficialmente no dia 09 de agosto em evento realizado no Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP (CDCC), em São Carlos. O foco dessa publicação é despertar as crianças para a importância da ciência e, neste caso concreto, para o mundo da microbiologia, como parte de um projeto que a docente tem realizado já há algum tempo em escolas na cidade de São Carlos, através de rodas de conversas com crianças.

Tudo começou há já algum tempo quando a docente se propôs analisar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) relativa à área de ciências na unidade temática da vida e evolução, procurando quais seriam as habilidades desenvolvidas pelos professores dentro de sala de aula em cada fase do aluno durante o Ensino Fundamental 1.

“Tentei buscar materiais e encontrei esses livros paradidáticos em que o aluno lê uma história que pode ser usada depois na sala de aula para resgatar os conceitos didáticos, e observei que há uma escassez muito grande desses livros na área de microbiologia para as crianças”, recorda a docente.

Foi a partir dessa constatação que a Profª Ilana decidiu escrever e publicar o seu primeiro livro, intitulado “Biofilmes e a aventura de uma bactéria”, indicado para crianças com idades entre um e sete anos. O livro, constituído por uma história curta que tem a intenção de promover um debate salutar entre professores e crianças, aborda a importância de manter hábitos de higiene do corpo, como lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, o nariz e as orelhas, tudo para manter bons índices de saúde.

Com o sucesso desse seu primeiro livro, Ilana Camargo partiu para uma segunda publicação – “Clô - A bactéria”, cujo intuito foi de o professor poder participar, além de ler a história, destacar como são transmitidos alguns micro-organismos, como vírus, bactérias e protozoários, bem como atitudes e medidas adequadas para a prevenção de doenças a eles associadas.

“É um livro que aborda a clostridium tetane, que é a bactéria que causa o tétano, e que expõe de uma maneira bem lúdica como essa bactéria se multiplica, como ela vive na natureza, como causa o tétano e como nós, através da vacina, conseguimos neutralizar essa doença”, enfatiza a professora.

Em relação ao livro “O dia em que eu falei com as bactérias”, ele traz a história da menina Estela e, ao longo dela, são enfatizados vários conceitos da microbiologia que podem ser ensinados às crianças.

“É um livro que as crianças podem usar desde a primeira série, mas, como tem mais leitura, os alunos vão poder aproveitar mais na sexta e sétima séries. Ele pode ser usado para voltar a discutir aqueles tópicos anteriores, aquelas habilidades que as crianças já desenvolveram na escola, como também as outras que são indicadas para os professores trabalharem na quarta série, que é verificar a participação de micro-organismos na produção de alimentos, combustíveis, medicamentos, entre outros, e relacionar a participação de fungos e bactérias no processo de decomposição, reconhecendo a importância ambiental desse processo”, pontua a pesquisadora.

Por outro lado, segundo a autora, a publicação também pode ser usada no ensino fundamental, na sexta ou sétima série, porque ela traz, dentro da trama da escola, passagens que podem auxiliar o professor, de uma maneira mais lúdica, a trabalhar essas habilidades, como, por exemplo, explicar a organização básica das células e o seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos.

Também é possível argumentar sobre a importância da vacinação para a saúde pública com base em informações sobre a maneira como a vacina atua no organismo e o papel histórico da vacinação para a manutenção da saúde individual e coletiva e para a erradicação de doenças.

“As passagens dessa trama podem ser usadas para resgatar e voltar a discussão na sala de aula sobre esses conceitos que eles devem estudar”, pontua a Profª Ilana Camargo. “‘O dia em que eu falei com as bactérias’ resgata os conceitos vistos em ciências, pois o livro enfatiza essa questão das descobertas que se fazem dentro da universidade, mostrando às crianças que também é possível serem cientistas.”

Entre o inúmero público presente no lançamento do livro, prestigiaram o evento o Diretor e a Vice-Diretora do IFSC/USP, Profs. Osvaldo Novais de Oliveira Junior e Ana Paula Ulian de Araújo, e os Professores Adriano Defini Andricopulo, José Abel Hoyos Neto, Leila Maria Beltramini e Yvonne Mascarenhas.

“O dia em que eu falei com as bactérias” pode ser adquirido nos portais das livrarias virtuais, no portal da própria editora, ou diretamente com a autora do livro, através de seu e-mail: ilanacamargo@ifsc.usp.br.

