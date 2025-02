Novo coronavírus com risco de pandemia é detectado em morcegos na China

Coronavírus - Crédito: Pixabay

Pesquisadores chineses descobriram um novo tipo de coronavírus em morcegos, que pode ser transmissível a humanos por utilizar o mesmo receptor celular do vírus causador da Covid-19.

O vírus pertence a uma nova linhagem do coronavírus HKU5, detectada inicialmente em morcegos em Hong Kong. Ele faz parte do subgênero merbecovírus, que também inclui o MERS-CoV, responsável pela Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS). Os cientistas identificaram que esse novo coronavírus é capaz de se ligar à enzima conversora de angiotensina 2 (ACE2), utilizada pelo Sars-CoV-2 para infectar células humanas.

O estudo, publicado na última terça-feira (18) na revista Cell, foi conduzido por pesquisadores da Academia de Ciências de Guangzhou, da Universidade de Wuhan e do Instituto de Virologia de Wuhan. Os cientistas relataram que a nova linhagem do HKU5-CoV pode interagir não apenas com a ACE2 de morcegos, mas também com a ACE2 humana e de outros mamíferos.

Apesar da descoberta, os pesquisadores ressaltam que a capacidade desse vírus de infectar humanos ainda é inferior à do Sars-CoV-2. No entanto, eles alertam para a necessidade de monitoramento contínuo, pois a possibilidade de o HKU5-CoV-2 se espalhar entre humanos, embora baixa, não deve ser descartada.

O estudo reforça a importância da vigilância epidemiológica para prevenir novas ameaças virais e ampliar o entendimento sobre os coronavírus que circulam na natureza.

