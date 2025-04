Netto Donato e Leandro Pilha entregam novos uniformes para equipes do SAMU

Crédito: divulgação

O prefeito Netto Donato e o secretário de Saúde, Leandro Pilha, acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal, Lucão Fernandes, entregaram na manhã desta segunda-feira (28/04), novos uniformes para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Toda a equipe do SAMU, entre médicos, enfermeiros, motoristas e técnicos receberam os uniformes de acordo com a função. Foram entregues botas, macacões, camisetas, tarjetas, bonés, capa de chuva e jaquetas de frio, um investimento de R$ 104 mil.

O objetivo do SAMU, que funciona 24h por dia, é chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras.

“Hoje todos os servidores que atendem na rua, estão recebendo o macacão, camiseta, boné, capa de chuva, bota e as tarjetas de identificação. Os servidores que trabalham internamente, estes estão recebendo as camisetas e as jaquetas. A única coisa que difere é a roupa de trabalho deles”, explicou Daniele Roubles Antoneli, diretora do Departamento de Urgência e Emergência.

Durante a cerimônia, Leandro Pilha, secretário de Saúde, agradeceu ao vereador Elton Carvalho pela destinação de emenda parlamentar que complementou a compra dos uniformes, e ao prefeito Netto Donato, que autorizou a reposição do vestuário a cada seis meses — antes realizada apenas a cada dois anos. “O SAMU conta com uma mão de obra altamente capacitada e especializada, que presta um serviço essencial à população. Os municípios que não possuem SAMU sabem das dificuldades que enfrentam”, destacou o secretário.

Além da melhoria na frequência da renovação dos uniformes, Pilha anunciou que o prefeito também autorizou a reforma do prédio que abriga a base do SAMU. "Vamos trabalhando, vamos evoluindo, e quem ganha é São Carlos", completou.

Wander Bonelli, secretário adjunto de Saúde, reforçou que com equipes treinadas e estrutura adequada, o serviço garante assistência imediata a vítimas de acidentes, doenças graves e outras urgências, muitas vezes fazendo a diferença entre a vida e a morte. “Além disso, o SAMU é fundamental para desafogar a demanda dos hospitais, organizando o atendimento desde o primeiro contato com o paciente”.

O vereador Elton Carvalho destacou seu compromisso de longa data com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao contribuir para a aquisição dos novos uniformes das equipes.

“Fico muito contente por mais uma vez poder ajudar o SAMU. Na verdade, ajudo desde 2017, quando conseguimos adquirir duas motolâncias para as equipes. Agora conseguimos auxiliar na compra dos novos uniformes com emenda de R$ 41 mil, o que representa segurança para esses profissionais que realizam um trabalho de excelência no nosso município”, afirmou o parlamentar.

O prefeito Netto Donato, destacou a importância da medida para garantir mais proteção e conforto à equipe que atua na linha de frente do atendimento de urgências e emergências na cidade.

"O SAMU sempre está na linha de frente e tem uma exposição ao risco muito grande. Ficamos contentes em poder dar estrutura para a equipe trabalhar. Assumi o compromisso de renovar esses uniformes pelo menos duas vezes por ano", afirmou o prefeito.

Durante o evento, Netto Donato também anunciou a chegada de mais uma ambulância, que será adquirida com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio. Segundo o prefeito, o valor destinado é de R$ 1 milhão, que será utilizado não apenas para a compra do novo veículo, mas também para a aquisição de aparelhos auditivos e próteses.

O acionamento do SAMU se dá pela ligação gratuita à Central de Regulação de Urgências, pelo número 192.

Também participaram da entrega dos uniformes o vereador Bira, a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, além de servidores e coordenadores do SAMU.

