Netto Donato anuncia reforma da UBS Redenção

Crédito: divulgação

A Unidade Básica de Saúde (UBS) “Lauro Corsi”, localizada na Redenção, passará por uma nova reforma a partir de março. O prefeito Netto Donato, acompanhado do secretário de Saúde, Leandro Pilha, e do vereador Gustavo Pozzi, visitou o local para anunciar o investimento de R$ 282 mil, proveniente de emenda parlamentar. A UBS, que atende 16 mil pacientes cadastrados no SUS, oferece consultas médicas, tratamentos odontológicos, vacinação e retirada de medicamentos, contando com uma equipe de médicos, dentistas, psicólogo e fisioterapeuta.

As melhorias incluem nova pintura interna e externa, ampliação da farmácia, instalação de novos gradis, climatização e reforma da recepção. Além disso, a sala de vacinas será humanizada com paisagismo infantil para tornar a experiência mais confortável para as crianças. Segundo o vereador Gustavo Pozzi, essa intervenção busca aprimorar a infraestrutura da unidade, que já havia sido reformada em 2019, mas necessitava de novas adequações para melhorar o atendimento à população.

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, destacou que a UBS da Redenção é uma das mais completas do município e que os investimentos visam oferecer um serviço mais eficiente e humanizado. O prefeito Netto Donato reforçou o compromisso da gestão com a saúde pública, garantindo melhores condições de trabalho para os profissionais e mais qualidade no atendimento dos usuários. Ele também agradeceu ao vereador pela destinação dos recursos e ressaltou a importância da ampliação das UBSs e USFs para fortalecer o sistema de saúde local.

