Neste sábado (7) acontece o "Dia D" da Campanha de Multivacinação

Neste próximo sábado, 7, das 8h às 14h acontece o "Dia D" da Campanha de Multivacinação em 6 unidades básicas de saúde (UBS's) e 17 unidades de saúde da família (USF's).

A iniciativa é mais uma etapa do Movimento Nacional pela Vacinação, iniciado em fevereiro pelo Governo Federal, com o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais no país.

Estarão atendendo neste sábado as seguintes unidades: UBS Santa Paula, UBS Delta, USF Arnon, USF Santa Angelina, USF Guanabara, USF Tortorelli, USF Itamaraty, USF São Carlos VIII, USF Munique, USF Astolfo, USF Água Vermelha, USF Santa Eudóxia, UBS Azulville, UBS Botafogo, UBS Redenção, UBS Cruzeiro, USF Cruzeiro, USF CDHU, USF Jardim São Carlos, USF Aracy, USF Antenor, USF Petrilli e USF Collor. Estarão disponíveis todas as vacinas do calendário do Ministério da Saúde para crianças e adolescentes menores de 15 anos.

No calendário da criança, que inclui a imunização de crianças até 10 anos de idade, estarão disponíveis as vacinas BCG, Hepatite B, Rotavírus, DTP+Hib+HB (Penta), Neumocócica 10, Meningocócica C (conjugada), Febre Amarela (atenuada), Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR), Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (SCRV), Hepatite A, Difteria, Tétano, Pertussis (DTP), Difteria, Tétano (dT), Papilomavírus Humano (HPV), Varicela, Pneumocócica-23 valente (Pncc), vacina indicada para a população indígena a partir dos 5 anos de idade.

No calendário do adolescente (menores de 15 anos) há mais vacinas, além de reforços das imunizações feitas na infância. São elas: Hepatite B, Difteria, Tétano (dT), Febre Amarela (atenuada), Sarampo, Caxumba, Rubéola (SCR), Papilomavírus Humano (HPV), Meningocócica ACWY, Pneumocócica-23 valente (Pncc), além das vacinas contra o Covid-19 e a Influenza.

A multivacinação tem como objetivo atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes (menores de 15 anos de idade) de acordo com o calendário básico preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), aumentando a cobertura vacinal desse público e reduzindo, assim, o risco de transmissão de doenças imunopreveníveis.

