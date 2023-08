Mulher aguarda há 5 anos por cirurgia em São Carlos

SIGA O SCA NO

Maria Sandra da Silva Resende espera há cinco anos por cirurgia - Crédito: reprodução/SBT

Maria Sandra da Silva Resende, 49, mãe de dois filhos, residente no bairro Vida Nova São Carlos, precisa urgentemente de uma cirurgia bariátrica para em seguida retirar uma hérnia volumosa na região da barriga que tem afetado muito a sua qualidade de vida e também o trabalho como doméstica. Há cinco anos ela vive um calvário em busca de uma resolução para o seu caso.

A mãe de Maria Sandra, Cleuza Resende, entrou em contato com o São Carlos Agora apelando para que as autoridades analisem a situação da filha, antes que algo pior ocorra. O medo é que a hérnia “estoure”, trazendo risco de morte para Maria Sandra. Além das limitações impostas pelo problema de saúde, ela também sente muitas dores.

Maria Sandra já tentou de todas as formas perder peso, mas devido a hérnia ela enfrenta muitas dificuldades para realizar exercícios físicos. Ela já realizou todos os exames necessários em São Carlos e o médico que a acompanha pediu urgência para que seja realizada a cirurgia de redução de estômago.

Mulher enfrenta dificuldades devido a uma enorme hérnia na região da barriga. Reprodução/SBT

Uma data para a cirurgia chegou a ser agendada no Hospital das Clinicas (HC), em Ribeirão Preto, mas com a chegada da pandemia, precisou ser cancelada. Desde então, segundo a mãe, a desculpa dada pela secretaria estadual de saúde é que não há vagas no momento em Ribeirão é que ela tem aguardar na fila.

“Eu quero fazer um apelo para a secretaria da saúde...para as autoridades que estão na frente, que possam estar vendo o meu caso e me ajudando, porque eu não quero ser mais uma estatística. Eu tenho 49 anos, eu tenho dois filhos, então eu quero ver meus filhos, então eu não quero ser mais uma a ter morrido por causa do SUS”, disse Maria Sandra em uma entrevista a uma rede de TV.

O São Carlos Agora já entrou em contato com a secretaria de saúde e aguarda um posicionamento. Assim que tivermos o retorno, esse texto será atualizado.

