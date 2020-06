Motoristas profissionais podem realizar teste rápido de covid-19 na rodovia Washington Luis

Concessionária Triângulo do Sol vai oferecer o teste em dois pontos da Washington Luis - Crédito: Divulgação

Em parceria com a Polícia Militar Rodoviária, São Francisco Saúde e Sest Senat, a concessionáriaTriângulo do Sol realizará campanha para testar motoristas profissionais para covid-19, de 8 e 10 de junho, em Mirassol e Araraquara. A ação faz parte do rol de ações da concessionária para conter a propagação no novo coronavírus e conta com o apoio da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).



Os interessados em realizar o teste rápido deverão apresentar documento que comprove atuação profissional no setor de transporte rodoviário de cargas ou de passageiros. A expectativa da concessionária é testar 200 pessoas nos três dias de campanha. Os resultados serão enviados para os e-mails dos participantes em até 24 horas após a realização dos testes.



Durante a campanha, a AB Triângulo do Sol também disponibilizará outros serviços gratuitos, como aferição da temperatura corporal, orientações sobre a covid-19 e kits com alimentos e produtos de higiene.



Confira a agenda:



MIRASSOL | Posto Cocenza

Datas: 8 e 10 de junho de 2020

Horário: das 9h às 12h

Local: Posto Cocenza – rodovia Washington Luís (SP-310), km 446, sentido Norte, em Mirassol

ARARAQUARA | Base da Polícia Militar Rodoviária



Data: 9 de junho de 2020

Horário: das 8h30 às 11h30

Local: base da Polícia Militar Rodoviária – rodovia Washington Luís (SP-310), km 273+400, sentido Sul, em Araraquara

ARARAQUARA | Viação Paraty (ação restrita aos motoristas da empresa)



Data: 9 de junho de 2020

Horário: das 13h às 16h

Local: Viação Paraty – Terminal Central de Integração de Araraquara – avenida Portugal, nº 35



