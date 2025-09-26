Motociclista fica ferido em acidente com caminhão na José Pereira Lopes

Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (26), um grave acidente foi registrado no cruzamento da avenida José Pereira Lopes com a avenida Henrique Grégori.

Segundo informações, o motociclista seguia pela Henrique Grégori, sentido UPA Shopping, quando um caminhão realizou a conversão para acessar a avenida José Pereira Lopes, trajeto comum dos veículos que se dirigem à fábrica da Electrolux para carregamento. A manobra não é proibida, porém, durante a conversão, o motociclista acabou caindo e foi parar embaixo do caminhão.

O motorista do caminhão não percebeu a queda e arrastou a moto e a vítima por cerca de 10 metros. O motociclista ficou preso sob o veículo até a chegada do socorro.

Uma viatura da Unimed passava pelo local e prestou os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU, que encaminhou a vítima à Santa Casa.

Leia Também