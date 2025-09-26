(16) 99963-6036
sexta, 26 de setembro de 2025
Saúde

Motociclista fica ferido em acidente com caminhão na José Pereira Lopes

26 Set 2025 - 11h13Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motociclista fica ferido em acidente com caminhão na José Pereira Lopes - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta sexta-feira (26), um grave acidente foi registrado no cruzamento da avenida José Pereira Lopes com a avenida Henrique Grégori.

Segundo informações, o motociclista seguia pela Henrique Grégori, sentido UPA Shopping, quando um caminhão realizou a conversão para acessar a avenida José Pereira Lopes, trajeto comum dos veículos que se dirigem à fábrica da Electrolux para carregamento. A manobra não é proibida, porém, durante a conversão, o motociclista acabou caindo e foi parar embaixo do caminhão.

O motorista do caminhão não percebeu a queda e arrastou a moto e a vítima por cerca de 10 metros. O motociclista ficou preso sob o veículo até a chegada do socorro.

Uma viatura da Unimed passava pelo local e prestou os primeiros atendimentos até a chegada do SAMU, que encaminhou a vítima à Santa Casa. 

Leia Também

Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos; veja marcas
Saúde14h31 - 25 Set 2025

Anvisa proíbe venda de café torrado, whey e suplementos; veja marcas

Pesquisa da UFSCar oferece avaliações gratuitas para pessoas com dor no ombro e neuropatia diabética
Saúde09h32 - 25 Set 2025

Pesquisa da UFSCar oferece avaliações gratuitas para pessoas com dor no ombro e neuropatia diabética

São Carlos registra somente 19 casos de dengue na última semana
Saúde12h14 - 24 Set 2025

São Carlos registra somente 19 casos de dengue na última semana

Santa Casa passa a ser um dos Centros Especializados em tratamento de pacientes com Dor Crônica
Saúde11h35 - 24 Set 2025

Santa Casa passa a ser um dos Centros Especializados em tratamento de pacientes com Dor Crônica

Vigilância esclarece: não há relação entre paracetamol e autismo
Saúde08h13 - 24 Set 2025

Vigilância esclarece: não há relação entre paracetamol e autismo

Últimas Notícias