"Morango do amor" pode quebrar dentes e próteses, adverte CFO

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Morango do Amor - Crédito: Reprodução/Receitas Já

O popular “morango do amor”, bombom de morango coberto com calda de caramelo que viralizou nas redes sociais, pode representar um risco à saúde bucal. O alerta foi feito pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), que destaca os perigos do consumo de alimentos duros e pegajosos para dentes, próteses e aparelhos ortodônticos.

Segundo o órgão, embora o doce tenha ganhado notoriedade com receitas compartilhadas por influenciadores e vídeos de celebridades, também se multiplicaram relatos de acidentes: fraturas dentárias, quebras de lentes de contato dental, remoção de contenções e danos em próteses causados pela aderência do caramelo.

Em caso de acidentes, o CFO recomenda procurar atendimento odontológico imediatamente. Para minimizar riscos, o conselho orienta a cortar a casca de caramelo com uma faca e consumir o doce em pequenos pedaços. Outra dica é utilizar os dentes molares, localizados no fundo da boca, que são mais fortes e apropriados para mastigação.

Além das fraturas, o “morango do amor” apresenta alto teor de açúcar, o que favorece o surgimento de cáries. “A cárie é causada pela combinação de biofilme dental e o consumo frequente de açúcares e carboidratos fermentáveis, que levam à desmineralização dos dentes”, informa o CFO.

A recomendação é escovar os dentes logo após o consumo, com atenção à remoção completa dos resíduos, especialmente do caramelo, que tende a grudar na superfície dos dentes.

Pacientes com facetas, próteses (fixas ou removíveis) e aparelhos ortodônticos devem evitar esse tipo de doce. O conselho sugere alternativas de receitas que não utilizem caramelo, para evitar complicações.

“Dependendo do tipo de acidente, os danos podem ser irreversíveis. O caramelo pode arrancar dispositivos da boca ou, se danificados, provocar ferimentos na cavidade oral”, concluiu o conselho.

Leia Também