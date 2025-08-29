(16) 99963-6036
sexta, 29 de agosto de 2025
Saúde

Modo incorreto de preparar chás “naturais” pode causar riscos para a saúde

Patrícia Campos Ferraz alerta para a importância dos cuidados que se deve ter com o uso de chás mais fortes para o tratamento de problemas de saúde

29 Ago 2025 - 08h46Por Jéssica C.R.
Você é daqueles que não abre mão de uma boa xícara de chá no fim do dia? Pois é, a bebida que muita gente considera natural e inofensiva pode, sim, oferecer riscos à saúde. É hora de repensar o que colocamos na xícara. Especialistas alertam: nem todo chá faz bem — e o excesso pode ser perigoso. O chá é uma das bebidas mais consumidas no mundo, conhecido por seus supostos benefícios à saúde, como propriedades antioxidantes, digestivas e calmantes. Porém, o que muitos não sabem é que, dependendo da planta utilizada, da quantidade ingerida e das condições de saúde da pessoa, o consumo de chá pode representar riscos sérios.

A  nutricionista Patrícia Campos Ferraz da Faculdade de Saúde Pública (FSP) da USP, mestre em Ciência dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, fala sobre esses cuidados e alerta para os chás mais fortes para tratar problemas de saúde, como emagrecer com o chá verde, ou de boldo, para o fígado, ou até dormir melhor com a camomila. Outro cuidado que muitas pessoas acabam não tendo é o consumo de chás com medicamentos de uso contínuo, pois muitos deles podem trazer alterações no metabolismo – a medicação sempre deve ser feita com água. 

Por outro lado, alguns chás da moda podem trazer riscos graves à saúde, como o hibisco, por exemplo, que pode causar queda na pressão arterial. Além disso, muitos chás considerados naturais  podem atingir órgãos vitais como o fígado e os rins. O chá de boldo, muito usado para o fígado, pode ser tóxico em doses altas — especialmente durante a gravidez. E não para por aí: chás com cafeína, como o mate ou o preto, podem causar insônia, ansiedade e aumentar a pressão arterial.

Forma de preparar

A forma como se prepara o chá também influencia demais no resultado final. Um levantamento realizado com base em dados de hospitais públicos no Sudeste revela que, entre 2021 e 2023, houve um aumento de 32% nos casos de intoxicação relacionados ao uso de plantas medicinais. “Então, para terminar, chá é uma ferramenta poderosa na alimentação, com propriedades calmantes, digestivas, antioxidantes e muito mais. Mas é preciso saber respeitar a sua potência. Para o consumo seguro do chá, eu indico preferir os chás puros conhecidos, sem misturas caseiras desconhecidas e evitar o uso contínuo de chás com ações medicamentosas sem orientação profissional”, aconselha Patrícia. 

Em caso de gravidez, doenças crônicas ou uso de medicamentos, sempre consulte um profissional de saúde antes de usar a bebida. E é importante dizer que a dose faz o “veneno”. Mesmo os alimentos naturais, quando mal utilizados ou utilizados em excesso, podem causar prejuízos à saúde”, adverte a nutricionista. Enquanto o consumo consciente e bem orientado de chás pode oferecer benefícios, o uso indiscriminado, sem respaldo científico ou profissional, coloca em risco a saúde de milhares de brasileiros.  O que parecia ser um simples costume natural pode, na verdade, se tornar uma armadilha invisível — silenciosa, mas perigosa. E fica o lembrete: natural não é sinônimo de seguro. 

Por Sandra Capomaccio/ assessoria Usp

 

