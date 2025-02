Mito ou verdade: ressaca piora com a idade?

Médico da Hapvida diz que hidratação e alimentação adequada antes e durante o consumo de álcool ajuda a evitar a ressaca (Crédito: Banco de Imagem/Freepik) -

O Dia da Ressaca, celebrado em 28 de fevereiro, surge como uma oportunidade para compreender os sintomas desagradáveis do consumo de álcool em excesso, que podem durar horas ou até́ um dia inteiro. O médico clínico geral Marcello Freire Nannetti, da Hapvida, alerta que as repercussões no organismo realmente pioram com a idade. E o melhor remédio dispensa receita: é só beber com moderação, como a própria publicidade sugere.

Mas o que é a ressaca? Trata-se de uma reação do corpo ao consumo exagerado de bebida alcoólica, que gera desidratação ao aumentar a eliminação de líquidos pela urina; irrita o estômago, leva ao enjoo e até a vômitos; sobrecarrega o fígado, que precisa metabolizar o álcool e pode liberar substâncias tóxicas, como o acetaldeído; e prejudica o sono, deixando a pessoa mais cansada no dia seguinte.

O efeito diurético do álcool resulta em incômodos como dor de cabeça, boca seca e mal-estar. Com o envelhecimento, o corpo retém menos água, o que faz a substância se concentrar mais na corrente sanguínea, intensificando os efeitos. Além disso, o fígado envelhecido metaboliza de forma mais lenta, o que prolonga os sintomas.

Cuidados

A boa notícia é que é possível prevenir a ressaca com simples cuidados, sendo a hidratação um dos mais eficazes. A recomendação é beber água no mesmo ritmo e na mesma quantidade do álcool consumido. Intercalar cada dose de bebida alcoólica com um copo de água é uma estratégia simples e eficiente, de acordo com Nannetti.

“Uma alimentação adequada antes e durante o consumo de álcool ajuda a evitar a ressaca. Evitar misturar diferentes tipos de bebidas também pode prevenir complicações, pois facilita o controle da quantidade ingerida. Mas, a maneira mais eficaz de evitar os efeitos da ressaca é a moderação”, conclui o médico.

