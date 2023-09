Missão Encorajamento oferece curso gratuito para gestantes

O curso é destinado a gestantes de todas as idades e condições, e tem como objetivo fornecer informações e orientações para que as participantes possam ter uma gestação saudável e tranquila. Serão dois encontros com profissionais das áreas de medicina, nutrição e enfermagem, além de uma abordagem espiritual para a maternidade.

Outro diferencial do curso é a distribuição de presentes entre as participantes. As aulas acontecerão nos dias 16 e 23 de setembro das 14h às 17h30 nas dependências da Missão Encorajamento, localizada na rua Gelsomino Saia, 200, Jardim Maracanã.

Em caso de dúvidas, as interessadas podem mandar uma mensagem para o WhatsApp 16 99378-6111, que é o número do Suporte da Missão.

A segunda edição do curso para gestantes DESDE O VENTRE, organizado pela igreja Missão Encorajamento em São Carlos, começa neste sábado (16). As inscrições gratuitas para as últimas vagas podem ser feitas online através deste link: https://forms.gle/FyVp3ochwJLAsiaW7