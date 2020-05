Ministério da Saúde cancela “Dia D” de vacinação contra a gripe em todo o país

Crédito: Divulgação

O “Dia D” de Vacinação Contra a Influenza, marcado para acontecer no próximo sábado, dia 9 de maio, foi cancelado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o governo federal, a medida foi tomada em função do avanço da COVID-19 no país e da disponibilidade de vacinas. Ainda conforme o governo, a ampliação das datas tem como objetivo diminuir as aglomerações e possíveis contágios do coronavírus nos ambientes de vacinação.

Com isso o Ministério da Saúde também prorrogou o início da próxima etapa da Campanha Nacional de Vacinação de 9 para 11 de maio e dividiu essa terceira etapa em duas fases. A partir da próxima segunda-feira, dia 11 de maio, serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, pessoas com deficiência, gestante e puérperas até 45 dias. Já no dia 18 de maio o público será ampliado e poderão receber a vacina adultos de 55 a 59 anos de idade e professores das escolas públicas e privadas. Por conta da alteração, a campanha seguirá até o dia 5 de junho, ganhando duas semanas a mais de imunização, já que inicialmente a campanha terminaria em 22 de maio.

Na primeira etapa da Campanha tiveram prioridade de vacinação idosos e trabalhadores da saúde. A segunda etapa ampliou o público para pacientes com doenças crônicas (hipertensão, diabetes, asma, entre outras), funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo.

Até o momento São Carlos já vacinou contra a influenza 32.221 idosos, ou seja, ultrapassou a meta de 90%, chegando a 110,08%; 8.207 profissionais da saúde, o que corresponde a 104,76% da meta. Na segunda etapa da qual fazem parte pacientes com doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, 10.613 pessoas foram vacinadas até essa segunda-feira (04/05). No total já foram aplicadas 51.031 doses da vacina contra a gripe no município.

Kátia Spiller, supervisora da Vigilância Epidemiológica, ressalta, que as pessoas que ainda não se vacinaram e estavam relacionadas na primeira ou na segunda etapa ainda podem procurar uma unidade de saúde para receber a imunização. “Quando termina uma etapa e começa outra o público é ampliado, a diferença é a data inicial para cada grupo, porém todos poderão receber a vacina até 5 de junho”, esclarece.

De acordo com a diretora do Departamento de Gestão e Cuidado Ambulatorial (DGCA) da Secretaria Municipal de Saúde, Denise Braga, o agendamento das pessoas acamadas deve continuar a ser feito pelos telefones 3368-2044, 3368-5593, 3362-1350, 3372-6592 ou 99754-1585.

No ano passado, o Brasil registrou 5.800 casos e 1.122 óbitos pelos três tipos de influenza: A (H1N1), Influenza B e o subtipo da Influenza A (H3N2).

