Micro-ônibus do Hospital do Amor de Barretos estará em Ibaté nesta quinta-feira (01)

Micro-ônibus do Hospital do Amor de Barretos está em Ibaté nesta quinta-feira (01) -

A Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebe nesta quinta-feira (01), o micro-ônibus do Hospital de Amor de Barretos, com a missão de realizar exames de prevenção ao câncer totalmente gratuitos.

A vinda do ônibus ao município contou a articulação do coordenador do Hospital de Amor, em São Carlos, Rykoff Aidar. Segundo Rykoff, o principal objetivo do projeto é promover o diagnóstico precoce, levar informação às comunidades e apoiar os municípios para dar vazão à demanda. “Os exames preventivos possibilitam o diagnóstico precoce, e, consequentemente ampliam as chances de sucesso no tratamento”, destacou.

Elaine Sartorelli Breanza, secretária municipal de Saúde, explica que a unidade móvel estará em frente ao Centro de Referência da Saúde da Mulher (CRSM), a “Casa Rosa” como é conhecida, que está localizada na rua Floriano Peixoto, 801, ao lado da Delegacia de Polícia Civil, no Centro. “Serão disponibilizadas 40 coletas de PSA para pessoas de 50 a 69 anos; 50 coletas de Papanicolau para pessoas de 25 a 64 anos que realizaram o último exame há mais de um ano; e 30 avaliações de câncer de pele, sem pré-requisitos”, explicou.

Os atendimentos não acontecem por livre demanda. “Ainda temos algumas vagas disponíveis, é necessário realizar um agendamento para consulta e exames. Os interessados devem comparecer na Casa Rosa, apresentando RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Pacientes com suspeita de câncer de pele passarão por uma triagem antes do agendamento. “A triagem é indicada para pessoas com mudanças na aparência da pele, feridas que não cicatrizam, nódulos, caroços, manchas ou feridas que apresentam coceira, dor ou sangramento e descamação”, explica a secretária.

As amostras dos exames serão encaminhadas para análise do laboratório do Hospital de Amor de Barretos. Os pacientes que tiverem algum tipo de alteração nos resultados de seus exames, serão encaminhados para tratamento diretamente ao Hospital de Amor de Barretos. “A Secretaria de Saúde entrará em contato com esses pacientes para saber se os mesmos terão interesse no encaminhamento”, afirma Elaine.

“A detecção precoce aumenta significativamente a chance de cura e diminui os efeitos agressivos do tratamento em fases avançadas. Somos gratos ao Hospital de Amor de Barretos por proporcionar essa oportunidade da realização dos exames preventivos para a população ibateense”, finaliza o prefeito José Luiz Parella.

Sobre o Hospital de Amor

O Hospital de Amor de Barretos é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que realiza atendimentos gratuitos. É o maior hospital do Brasil e América Latina, sendo referência ao tratamento do câncer.

