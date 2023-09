Menino de 1 ano e 8 meses precisa com urgência de consulta com neuropediatra

SIGA O SCA NO

David Henrique Garbelotti precisa urgentemente de consulta com neuropediatra - Crédito: arquivo pessoal

David apresenta com frequencia crises convulsivas e sangramentos.

Andréia Aparecida Otaviani entrou em contato com a redação do São Carlos Agora pedindo ajuda para o filho de 1 ano e 8 meses que necessita urgentemente de uma consulta com um neuropediatra.

O SCA teve acesso a uma guia de encaminhamento que foi emitida pela UBS Santa Felícia, a qual a criança passou por atendimento em agosto.

Segundo o documento que pede urgência para o atendimento especializado, desde abril David Henrique Garbelotti enfrenta crises convulsivas graves e já esteve internado duas vezes. Inicialmente ele apresentava apenas quadro de crise epilética, porém atualmente também está sendo acometido por crises tônico-clônicas, que é um tipo de convulsão que envolve perda de consciência e contrações musculares violentas. Mesmo tomando medicação específica, as crises permanecem.

Andréia relatou ao São Carlos Agora que o filho também apresenta sangramento pelo ouvido e nariz. Ela disse ainda que o nome de David já foi incluído no sistema de regulação de vagas do estado, o Cross, para uma consulta com um neuropediatra, mas até o momento não foi chamado. Ainda segundo ela, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) não aceita consulta que não seja agendada pelo CROSS.

A mulher contou que a Prefeitura Municipal alega que nada pode ser feito por parte da municipalidade, já que é competência do estado esse tipo de atendimento.

Sem saber para quem recorrer, Andreia procurou o São Carlos Agora. Já entramos em contato com a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde do Governo do Estado e aguardamos manifestação. Assim que tivermos uma resposta, essa publicação será atualizada.

