Médico da Santa Casa destaca que saúde preventiva aumenta expectativa de vida

A esperança de vida ao nascer no Brasil ficou em 76,6 anos em 2024, segundo dados divulgados na última sexta-feira, 28 de novembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve um aumento de 2,5 meses em relação a 2023, quando a expectativa de vida era de 76,4 anos.

O cardiologista da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, Vicente Matinata, afirma que o Brasil é um país de dimensões continentais e com realidades regionais muito diferentes. “No Sudeste, notamos o aumento da expectativa de vida por alguns motivos. Um deles seria a maior procura pelo atendimento de saúde. Apesar da resistência, os homens vêm cuidando melhor da saúde, o que ajuda no diagnóstico precoce de doenças. Com a prevenção, a gente consegue evitar algumas doenças, principalmente as cardiovasculares, que, apesar de ainda matarem muito, conseguimos cuidar melhor da pressão arterial, da diabetes e do colesterol. A população também tem aderido mais à atividade física. Um diagnóstico precoce aumenta a sobrevida. Nas crianças, isso também acontece”.

Matinata ressalta que a população vem tentando ter uma vida mais saudável. “Existe um aumento da procura por prevenção de diabetes, colesterol e hipertensão. Com o diagnóstico e tratamento mais precoce de doenças, com avanços em exames laboratoriais, como a lipoproteína A (uma partícula de colesterol altamente associada a doenças cardiovasculares), exames de imagem, como angiotomografia de coronárias e escore de cálcio, que conseguem prever risco de infarto nos próximos anos, e medicamentos, como o ácido bempedoico para o colesterol. Temos também novos medicamentos para o diabetes e para a perda de peso, com redução de eventos”, conclui.

ATÉ OS 80 ANOS — De acordo com o IBGE, a pesquisa fornece estimativas da expectativa de vida às idades exatas até os 80 anos, com data de referência em 1º de julho, o que permite o conhecimento sobre os níveis e padrões de mortalidade da população brasileira.

A expectativa de vida é usada para o cálculo do chamado fator previdenciário, que define os valores relativos às aposentadorias dos trabalhadores que estão sob o Regime Geral de Previdência Social.

No mundo, a maior expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos pertence a Mônaco (86,5 anos), seguido por San Marino (85,8), Hong Kong (85,6), Japão (84,9) e Coreia do Sul (84,4).

MORTALIDADE INFANTIL — Em 2024, a taxa de mortalidade infantil (crianças com menos de um ano de idade), para ambos os sexos no país, era de 12,3 para cada mil crianças nascidas vivas. Esse indicador se reduziu significativamente desde 1940, quando, para cada mil nascidos vivos, aproximadamente 146,6 crianças não completariam o primeiro ano de vida.

