Maternidade Dona Francisca Cintra Silva reforça a importância do Teste do Pezinho

O Teste do Pezinho é um exame simples, rápido e essencial para detectar precocemente doenças genéticas e metabólicas que, se diagnosticadas a tempo, podem ser tratadas e acompanhadas, evitando complicações graves no desenvolvimento da criança.

A coordenadora de Enfermagem da maternidade, Eliane Sansão, destaca a importância do exame. “O Teste do Pezinho é um procedimento rápido e muito importante. Ele pode identificar doenças silenciosas que, se não forem diagnosticadas nos primeiros dias de vida, podem comprometer a saúde do bebê. Aqui, realizamos o teste nos recém-nascidos internamente, e, nos casos de bebês de outros municípios que nascem em nossa maternidade, orientamos que os pais procurem a unidade de saúde de sua cidade para a realização do exame dentro do prazo ideal.”

O provedor da Santa Casa, Antonio Valerio Morillas Junior, ressalta o compromisso da instituição com a triagem neonatal. “A Santa Casa, por meio da Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, cumpre com responsabilidade sua missão de promover um início de vida saudável para os bebês nascidos aqui. O Teste do Pezinho é uma ferramenta fundamental de prevenção, e temos orgulho de oferecer esse cuidado com excelência e humanização.”

O Teste do Pezinho deve ser feito preferencialmente entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Pais e responsáveis devem estar atentos a esse prazo, pois o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença na vida da criança.

No dia 6 de junho é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho, uma data que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância desse exame fundamental para a saúde dos recém-nascidos. Na Maternidade Dona Francisca Cintra Silva, da Santa Casa de São Carlos, o teste é realizado rotineiramente, seguindo todos os protocolos do Programa Nacional de Triagem Neonatal.