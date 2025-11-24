Mama Móvel inicia atendimentos nesta segunda-feira (24); 440 mamografias serão realizadas

Mama Móvel - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira (24/11) o atendimento do Mama Móvel, serviço itinerante que percorre diversas regiões da cidade com dois veículos equipados com mamógrafos e consultórios completos para a realização de exames de mamografia.

A ação, que segue até quinta-feira (27), foi viabilizada por meio de emenda parlamentar destinada pela vereadora Cidinha do Oncológico, no valor de R$ 60 mil. No total, 440 mamografias serão disponibilizadas à população ao longo dos quatro dias de atendimento. Os veículos ficam estacionados próximos às unidades de saúde incluídas na programação oficial.

Como ter acesso ao exame

As mulheres interessadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para solicitar a guia. O próprio posto é responsável pelo agendamento.

Os resultados ficam prontos em até 20 dias e serão entregues na mesma unidade onde o veículo esteve estacionado ou na referência mais próxima.

A faixa etária recomendada para realização da mamografia é de 40 a 74 anos. Mulheres mais jovens devem apresentar comprovação de histórico familiar, conforme determina a legislação.

Caso o laudo apresente qualquer alteração, a paciente será encaminhada ao serviço de referência do SUS para diagnóstico complementar ou início do tratamento.

A diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Viviane Cavalcante, reforça que quem já possui exame agendado em serviços fixos deve manter o compromisso. “Quem já tem exame marcado no Hospital Universitário, AME ou Santa Casa deve manter o compromisso”, destacou.

Programação do Mama Móvel – 24 a 27 de novembro

UNIDADE MÓVEL 01

24/11 – USF Água Vermelha

9h às 16h – realização de 70 exames

25/11 – UBS Cruzeiro do Sul

8h às 15h – realização de 70 exames

26/11 – UBS Aracy

8h às 15h – realização de 70 exames

UNIDADE MÓVEL 02

24/11 – USF CDHU

9h às 11h – realização de 30 exames

24/11 – UBS Botafogo

14h às 16h – realização de 30 exames

25/11 – USF São Carlos XIII

8h às 10h – realização de 30 exames

25/11 – UBS São José

13h às 15h – realização de 30 exames

26/11 – USF Santa Angelina / Arnon de Melo

8h às 10h – realização de 30 exames

26/11 – USF Romeu Tortorelli

13h às 15h – realização de 30 exames

27/11 – USF Antenor Garcia

8h às 10h – realização de 30 exames

27/11 – USF Zavaglia

13h às 15h – realização de 30 exames

