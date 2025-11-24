Mama Móvel inicia atendimentos nesta segunda-feira (24); 440 mamografias serão realizadas

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta segunda-feira (24/11) o atendimento do Mama Móvel, serviço itinerante que percorre diversas regiões da cidade com dois veículos equipados com mamógrafos e consultórios completos para a realização de exames de mamografia.
A ação, que segue até quinta-feira (27), foi viabilizada por meio de emenda parlamentar destinada pela vereadora Cidinha do Oncológico, no valor de R$ 60 mil. No total, 440 mamografias serão disponibilizadas à população ao longo dos quatro dias de atendimento. Os veículos ficam estacionados próximos às unidades de saúde incluídas na programação oficial.
Como ter acesso ao exame
As mulheres interessadas devem procurar a unidade de saúde mais próxima para solicitar a guia. O próprio posto é responsável pelo agendamento.
Os resultados ficam prontos em até 20 dias e serão entregues na mesma unidade onde o veículo esteve estacionado ou na referência mais próxima.
A faixa etária recomendada para realização da mamografia é de 40 a 74 anos. Mulheres mais jovens devem apresentar comprovação de histórico familiar, conforme determina a legislação.
Caso o laudo apresente qualquer alteração, a paciente será encaminhada ao serviço de referência do SUS para diagnóstico complementar ou início do tratamento.
A diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Viviane Cavalcante, reforça que quem já possui exame agendado em serviços fixos deve manter o compromisso. “Quem já tem exame marcado no Hospital Universitário, AME ou Santa Casa deve manter o compromisso”, destacou.
Programação do Mama Móvel – 24 a 27 de novembro
UNIDADE MÓVEL 01
24/11 – USF Água Vermelha
9h às 16h – realização de 70 exames
25/11 – UBS Cruzeiro do Sul
8h às 15h – realização de 70 exames
26/11 – UBS Aracy
8h às 15h – realização de 70 exames
UNIDADE MÓVEL 02
24/11 – USF CDHU
9h às 11h – realização de 30 exames
24/11 – UBS Botafogo
14h às 16h – realização de 30 exames
25/11 – USF São Carlos XIII
8h às 10h – realização de 30 exames
25/11 – UBS São José
13h às 15h – realização de 30 exames
26/11 – USF Santa Angelina / Arnon de Melo
8h às 10h – realização de 30 exames
26/11 – USF Romeu Tortorelli
13h às 15h – realização de 30 exames
27/11 – USF Antenor Garcia
8h às 10h – realização de 30 exames
27/11 – USF Zavaglia
13h às 15h – realização de 30 exames