Mama móvel começa a percorrer bairros de São Carlos na segunda-feira

Mama Móvel - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), começa na próxima segunda-feira (24/11), a percorrer várias regiões da cidade com dois veículos com mamógrafos, conhecidos como Mama Móvel, equipados com consultórios completos para a realização do exame.

O serviço foi contratado por meio de emenda parlamentar destinada pela vereadora Cidinha do Oncológico, no valor de R$ 60 mil. Ao todo, 440 mamografias serão realizadas ao longo dos quatro dias de atendimento, de 24 a 27 de novembro. Os veículos ficarão estacionados sempre próximos às unidades de saúde.



Para ter acesso ao exame, as mulheres devem procurar a unidade de saúde mais próxima para solicitar a guia. A própria unidade faz o agendamento. Os resultados serão entregues em até 20 dias na própria unidade onde o veículo ficou estacionado ou na referência mais próxima. A idade recomendada para o exame é de 40 a 74 anos; mulheres abaixo dessa faixa etária devem comprovar histórico familiar, conforme determina a legislação.



Caso o laudo apresente alterações, a paciente será encaminhada ao serviço de referência do SUS para diagnóstico complementar ou início do tratamento.

A diretora de Gestão do Cuidado Ambulatorial, Viviane Cavalcante, reforça que quem já possui mamografia agendada não deve cancelar. “Quem já tem exame marcado no Hospital Universitário, AME ou Santa Casa deve manter o compromisso”, afirmou.

“Com o início do Mama Móvel, damos mais um passo importante para ampliar o acesso das mulheres ao exame de mamografia, que é uma das principais ferramentas de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Nosso compromisso é facilitar a vida de quem mais precisa, levando o serviço para perto das pessoas, diretamente nos bairros, sem que elas precisem se deslocar para outras regiões da cidade. Quero reforçar que a prevenção salva vidas. Quanto mais cedo identificamos qualquer alteração, maiores são as chances de um tratamento eficaz e menos invasivo. Agradeço o apoio da vereadora Cidinha do Oncológico e de toda a equipe da Saúde, que tem trabalhado para garantir um atendimento mais acessível, humano e eficiente”, afirma o secretário de Saúde, Leandro Pilha.



O prefeito Netto Donato destacou a importância da iniciativa e também agradeceu a parceria da vereadora Cidinha. “Realizamos um número expressivo de mamografias por contratualizações, mas esse reforço é muito bem-vindo. Hoje, nosso Ambulatório Oncológico acompanha cerca de 300 mulheres em tratamento contra o câncer de mama. Por isso convidamos todas as mulheres que se enquadram na faixa etária a procurarem a unidade de saúde para realizar o agendamento. Cuidar da saúde é um ato de coragem, e nós estamos aqui para apoiar cada passo desse cuidado”, declarou o prefeito.

Confira a programação do Mama Móvel de 24 a 27 de novembro:

UNIDADE MÓVEL 01

DIA 24/11- USF ÁGUA VERMELHA

Horário dos exames: 9h às 16h

Previsão: realização de 70 exames (10 por hora)

DIA 25/11- UBS CRUZEIRO DO SUL

Horário dos exames: 8h às 15h

Previsão: realização de 70 exames (10 por hora)

DIA 26/11 - UBS ARACY

Horário dos exames: 8h às 15h

Previsão: realização de 70 exames (10 por hora)

UNIDADE MÓVEL 02

24/11- USF CDHU

Horário dos exames: 9h às 11h

Previsão: realização de 30 exames (10 por hora)

24/11 - UBS BOTAFOGO

Horário dos exames: 14h às 16h

Previsão: realização de 30 exames (10 por hora)

25/11 - USF SÃO CARLOS XIII

Horário dos exames: 8h às 10h

Previsão: realização de 30 exames (10 por hora)



25/11 - UBS SÃO JOSÉ

Horário dos exames: 13h às 15h

Previsão: realização de 30 exames (10 por hora)

26/11- USF SANTA ANGELINA/USF ARNON DE MELO

Horário dos exames: 8h às 10h

Previsão: realização de 30 exames (10 por hora)

26/11- USF ROMEU TORTORELLI

Horário dos exames: 13h às 15h

Previsão: realização de 30 exames (10 por hora)

27/11- USF ANTENOR GARCIA

Horário dos exames: 8h às 10h

Previsão: realização de 30 exames (10 por hora)

27/11- USF ZAVAGLIA

Horário dos exames: 13h às 15h

Previsão: realização de 30 exames (10 por hora).

Leia Também