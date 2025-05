Mais de mil crianças e adolescentes foram vacinadas no "Dia D" em São Carlos

Adolescente é vacinado - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos promoveu no último sábado (17/05), o “Dia D” de vacinação, ação voltada especialmente para os estudantes das redes municipal e estadual de ensino. A iniciativa integrou o Programa Saúde na Escola, dos Ministérios da Saúde e da Educação, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal, combater a desinformação e prevenir doenças imunopreveníveis.

A mobilização foi realizada em 10 unidades de saúde do município, entre 13h e 17h. Ao todo, 1.025 crianças e adolescentes de até 15 anos foram imunizados. Desses, 486 receberam a vacina contra a Influenza, o que representa 47% do total de doses aplicadas.

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cidade Aracy foi a que registrou maior procura, com 172 vacinas aplicadas, seguida pela UBS Botafogo (144), UBS São José (142), USF CDHU (110), UBS Delta (104), USF Arnon de Melo (81), USF Santa Angelina (75), USF Itamaraty (72), USF Zavaglia (66) e USF São Rafael (59).

As 62 escolas da rede municipal e 34 da rede estadual foram previamente informadas sobre a campanha. Estiveram disponíveis todas as vacinas previstas no calendário oficial para a faixa etária atendida.

A diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins, avalia que foi uma medida muito eficaz para aumentar a cobertura vacinal, prevenir surtos de doenças e fortalecer a integração entre a saúde e a educação. “Porém quem não conseguiu comparecer no Dia D ainda pode se vacinar. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima de casa e verificar quais vacinas estão em atraso. A imunização é fundamental para a proteção individual e coletiva contra doenças graves”, afirmou.

