Mais de 2 mil pessoas esperam consulta com urologista em São Carlos

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está tentando contratar um terceiro médico urologista via OS (Organização Social) - Crédito: reprodução/Agência Gov

Um total de mais de 2.000 são-carlenses estão na fila da consulta com um urologista. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da Prefeitura de São Carlos. A Secretaria Municipal de Saúde tem atualmente dois médicos urologistas atuando. O terceiro médico, segundo a informação oficial, está doente. “Ele colocou marca-passo, e está afastado. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) está tentando contratar outro via OS (Organização Social) mais um. A fila ultrapassa 2 mil pacientes”, afirma trecho da nota divulgada.

O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, Lucão Fernandes (PP) afirmou, em entrevista à Jovem Pan, na última quinta-feira, 24 de abril, que a fila é bastante preocupante. “Me falaram e vou verificar. A demanda de saúde não para. Isso é perigoso, pois fecha um diagnóstico. Se você diagnostica hoje um problema de próstata. Daqui um ano morre, vira câncer. Vamos lutar para fazer mutirões. O prefeito Netto Donato (PP) tem trabalhado bastante e correndo atrás de recursos. Já tivemos mutirões exitosos. Se confirmar a informação vamos conversar com o secretário Leandro Pilha para ver o que vamos fazer. Não podemos ter espera de um ano para uma consulta”.

MENOS DE 40% FAZEM EXAMES DE PRÓSTATA - Menos de 40% dos homens com mais de 50 anos realizaram exames de próstata no último ano, segundo pesquisa inédita realizada em todo o Brasil. Os dados levantados apontam ainda que 36% dos entrevistados nunca realizaram toque retal, PSA ou ultrassonografia, exames que podem detectar nodulações e alterações no formato e consistência da próstata.

O levantamento foi feito pela farmacêutica Apsen em parceria com as seccionais da Sociedade Brasileira de Urologia no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Outro ponto destacado no estudo é que 80% dos entrevistados disseram que conhecem o exame de toque retal, mas apenas metade deles já fez o procedimento.

A Sociedade Brasileira de Urologia está em campanha para incentivar os homens a buscarem atendimento médico regular. E algumas pessoas precisam ter cuidado redobrado, como explica o diretor-presidente da entidade no Rio de Janeiro, Mauro Diniz:

A entidade chama atenção também para outras alterações da próstata que podem afetar a saúde e a qualidade de vida, como a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata. Nem sempre a condição evolui para câncer, mas mesmo assim, o homem precisa ser examinado.

Os principais sintomas são alterações na urina, como aumento da frequência e sensação de urgência para urinar e de esvaziamento incompleto da bexiga.

A IMPORTÂNCIA DO UROLOGISTA - O urologista é um especialista médico importante porque trata doenças que afetam o trato urinário e o sistema reprodutor, tanto em homens quanto em mulheres. Ele desempenha um papel crucial na prevenção, diagnóstico e tratamento de condições como infecções, inflamações, cálculos renais, incontinência urinária, infertilidade e câncer.

Em resumo:

Saúde do sistema urinário:

O urologista cuida dos rins, ureteres, bexiga, uretra e demais órgãos relacionados.

Saúde reprodutiva masculina:

Trata problemas como disfunção erétil, infertilidade e problemas na próstata e testículos.

Prevenção de doenças:

O acompanhamento regular com um urologista pode ajudar a identificar e tratar doenças precocemente, aumentando as chances de sucesso.

Câncer urológico:

O urologista é um especialista importante no diagnóstico e tratamento de diversos tipos de câncer que afetam o trato urinário e o sistema reprodutor.

Exemplos de problemas que o urologista trata:

Infecções urinárias

Cálculos renais

Incontinência urinária

Hiperplasia benigna da próstata

Câncer de próstata

Câncer de testículo

Disfunção erétil

Infertilidade masculina

Problemas na próstata (prostatite, etc.)

Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)

É importante lembrar que a consulta com um urologista não se limita a problemas específicos, mas também inclui o acompanhamento preventivo e a avaliação de riscos para cada indivíduo.

