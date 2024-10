Mais 71 casos de dengue são confirmados em São Carlos

SIGA O SCA NO

19 Out 2024 - 06h51

19 Out 2024 - 06h51 Por Da redação

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

Em 2024 já foram registradas 29.010 notificações para Dengue, com 16.162 casos positivos, sendo 15.435 autóctones e 727 importados (71 casos registrados). Para Chikungunya foram registradas 234 notificações, com 199 casos descartados e 4 positivos, sendo 3 autóctones e 1 importado e 35 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 101 notificações, com 101 casos descartados.

Para Febre Amarela foram registradas 3 notificações, com 3 casos descartados. Neste momento a cidade contabiliza 04 óbitos por Dengue. Outros 7 casos continuam em investigação.

