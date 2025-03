Mais 1.258 casos de dengue sÃ£o registrados; 7 Ã³bitos sÃ£o investigados

Mosquito da Dengue - Crédito: Agência Brasil

A cidade enfrenta um aumento expressivo de casos de Dengue em 2025. De acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira (24), já foram registradas 9.301 notificações da doença, com 4.448 casos confirmados – 1.258 a mais em relação ao último levantamento. Todos os casos positivos são autóctones. Atualmente, 33 pacientes estão internados em enfermarias e 8 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

O número de óbitos confirmados por Dengue segue em um, enquanto sete mortes estão em investigação aguardando resultados do Instituto Adolfo Lutz. Outros 2.947 casos ainda esperam a confirmação laboratorial.

Em relação às outras arboviroses, foram notificadas 64 suspeitas de Chikungunya, com 54 casos descartados e 2 positivos – um deles importado. Oito exames ainda aguardam resultado. Para o Zika, houve 51 notificações, todas descartadas. Já a Febre Amarela não teve registros neste ano.

Comparação com 2024

No ano passado, a cidade registrou 30.312 notificações de Dengue, com 16.241 casos confirmados, sendo 15.506 autóctones e 735 importados. Ao longo de 2024, foram registrados seis óbitos causados pela doença.

Já os casos de Chikungunya somaram 338 notificações, com 4 confirmações – três autóctones e um importado. Para o Zika, todas as 178 notificações foram descartadas, e a Febre Amarela teve três suspeitas, mas sem confirmações.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da prevenção e do combate aos criadores do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessas doenças. A população deve manter quintais limpos, eliminar recipientes com água parada e colaborar com as ações de controle promovidas pelo município.

