Macaco encontrado morto no Parque Santa Marta testou negativo para Febre Amarela

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Macaco Sagui - Crédito: Pixabay

O Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que recebeu o resultado do exame do macaco encontrado morto na mata do Parque Santa Marta.

De acordo com o laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz de Ribeirão Preto, utilizando a técnica de Pesquisa Molecular (RT-qPCR), o resultado foi não detectável para Febre Amarela.

A SMS reforça que os macacos não transmitem a doença e a presença de animais mortos não indica, necessariamente, a circulação do vírus da Febre Amarela, mas serve como alerta para investigação e vigilância ativa da doença. A colaboração da população é fundamental, e qualquer ocorrência de animais mortos deve ser comunicada imediatamente às autoridades de saúde.

Leia Também