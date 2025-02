Live especial vai debater Osteopatia, Autismo e Seletividade Alimentar

Imagem Ilustrativa - Crédito: UNICEF/ONU/AGÊNCIA BRASI

Neste sábado, 22 de fevereiro às 11h, será transmitido, através do Youtube, um encontro imperdível com a Dra. Ioná Bramati e uma convidada mais do que especial: a são-carlense Juliana F. Lopes de Moraes, terapeuta ocupacional especialista em neuropediatria, análise do comportamento aplicado (ABA) e integração sensorial! Apresentadora Adriana Bell, mãe e educadora.

“Vamos falar sobre como a Osteopatia e a Terapia Ocupacional podem atuar juntas no cuidado de crianças com TEA O impacto da seletividade alimentar no desenvolvimento e estratégias eficazes. Insights valiosos de quem está na linha de frente do atendimento a crianças autistas”, destaca Juliana

Juliana também é palestrante, ministra cursos sobre seletividade alimentar e tem o Podcast Autismo Outbox. Será uma oportunidade única de se aprender sobre os temas com essas profissionais incríveis.

Participe ao vivo!

Link da Live https://www.youtube.com/watch?v=f9Cl0Jm99DE

