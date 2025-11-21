Liga acadêmica da UFSCar promove atividade gratuita sobre cuidado multidimensional de bebês prematuros

Crédito: Pixabay

Em alusão ao Novembro Roxo — mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade — a Liga Interdisciplinar de Saúde Neonatal (LISNe) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza no próximo dia 27 de novembro, às 19 horas, o evento online "Novembro roxo: Tecendo o cuidado neonatal multidimensional".

A atividade é gratuita e destinada a profissionais de saúde, estudantes e demais interessados. De acordo com a organização, o objetivo é promover a troca de conhecimentos sobre o cuidado integral e multiprofissional aos recém-nascidos prematuros, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda representam a principal causa de mortalidade infantil no mundo.

O evento vai abordar, entre outros aspectos, a importância da humanização, do acompanhamento contínuo e do trabalho integrado entre diferentes áreas da saúde no atendimento aos bebês que nascem antes do tempo ideal de gestação.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link: https://www.even3.com.br/simposio-novembro-roxo-654541. Após a inscrição, os participantes receberão por e-mail o link de acesso à transmissão do evento. Mais informações podem ser acompanhadas no Instagram da Liga: @lisneufscar.

