(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Saúde

Liga acadêmica da UFSCar promove atividade gratuita sobre cuidado multidimensional de bebês prematuros

Evento online reforça conscientização no mês dedicado à prematuridade e reúne especialistas da área neonatal

20 Nov 2025 - 21h45Por Jessica
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Liga acadêmica da UFSCar promove atividade gratuita sobre cuidado multidimensional de bebês prematuros - Crédito: Pixabay Crédito: Pixabay

Em alusão ao Novembro Roxo — mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade — a Liga Interdisciplinar de Saúde Neonatal (LISNe) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) realiza no próximo dia 27 de novembro, às 19 horas, o evento online "Novembro roxo: Tecendo o cuidado neonatal multidimensional".

A atividade é gratuita e destinada a profissionais de saúde, estudantes e demais interessados. De acordo com a organização, o objetivo é promover a troca de conhecimentos sobre o cuidado integral e multiprofissional aos recém-nascidos prematuros, que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), ainda representam a principal causa de mortalidade infantil no mundo.

O evento vai abordar, entre outros aspectos, a importância da humanização, do acompanhamento contínuo e do trabalho integrado entre diferentes áreas da saúde no atendimento aos bebês que nascem antes do tempo ideal de gestação.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link: https://www.even3.com.br/simposio-novembro-roxo-654541. Após a inscrição, os participantes receberão por e-mail o link de acesso à transmissão do evento. Mais informações podem ser acompanhadas no Instagram da Liga: @lisneufscar.

Leia Também

HU será referência no atendimento a intoxicação por metanol
Saúde09h50 - 20 Nov 2025

HU será referência no atendimento a intoxicação por metanol

Mama móvel começa a percorrer bairros de São Carlos na segunda-feira
Saúde da mulher 18h40 - 19 Nov 2025

Mama móvel começa a percorrer bairros de São Carlos na segunda-feira

Tabela SUS tem aumento nos procedimentos para tratamento de câncer de próstata
Saúde23h52 - 18 Nov 2025

Tabela SUS tem aumento nos procedimentos para tratamento de câncer de próstata

O perigo da anafilaxia: Entenda a reação alérgica que pode levar a óbito
Saúde17h00 - 18 Nov 2025

O perigo da anafilaxia: Entenda a reação alérgica que pode levar a óbito

UFSCar oferece avaliação gratuita para pessoas com osteoartrite de joelho
Saúde09h37 - 18 Nov 2025

UFSCar oferece avaliação gratuita para pessoas com osteoartrite de joelho

Últimas Notícias